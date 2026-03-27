Fragmentación y desencanto político

Las recientes elecciones en los estados de la Unión Europea (UE), con votos centrados en el coste de la vida y cuestiones internas, muestran una fragmentación política cada vez mayor a causa de la creciente pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, los partidos y el funcionamiento de la democracia, según coinciden los sondeos nacionales y europeos. Este desencanto político se alimenta de la inseguridad económica que sufre un porcentaje elevado de la población y la percepción de que sus problemas y quejas no son escuchados, indica el reciente informe 'Vivir y trabajar en Europa 2025' de la agencia europea Eurofound.

Más del 37% de los ciudadanos de la UE de 35 a 64 años reconoce tener “dificultades” o “muchas dificultades” para cubrir sus gastos a fin de mes con un fuerte empeoramiento respecto a su situación antes de la pandemia de covid, detalla Eurofound. El 53% de los hogares de la UE carece de ahorros o su nivel es tan bajo que no permite cubrir ni tres meses de gastos y el coste de la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de inseguridad y empobrecimiento, destaca el informe. La confianza en su propio futuro se ha desplomado desde los niveles previos al covid para todos los grupos de edad y solo alrededor del 30% de los mayores de 35 años se declara optimista.

Las penurias en un porcentaje tan alto de la población revelan un reparto muy desigual del crecimiento económico, lo que favorece votos de castigo a los partidos gobernantes. La confianza en el funcionamiento de la democracia y las instituciones políticas está por debajo de 5 e incluso de 4 en una escala de 10 para la población de 35 o más años, detalla Eurofound. La confianza en los gobiernos nacionales se sitúa de media en 3,6 puntos sobre 10 en la UE y los gobiernos mejor valorados son los de España (4,5), Irlanda (4,8), Suecia (5,4), Luxemburgo (5,9) y Dinamarca (6,3), según Eurofound.

Escasa credibilidad de los partidos

El Eurobarometro de la Comisión Europea del pasado diciembre indica datos similares sobre la baja confianza en las instituciones políticas y en la escasa credibilidad de los partidos políticos, que se sitúa en el 26% de media en la UE y alcanza un mínimo del 7% en Francia.

El Parlamentos danés surgido de las elecciones del 24 de marzo está formado por 12 partidos de Dinamarca, más otros cuatro partidos de Groenlandia y las islas Feroe, sin mayoría clara y donde los bloques de izquierda (84 escaños) y derecha (77) se quedan por debajo de los 90 de la mayoría parlamentaria.

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ganó los comicios, pero con solo el 21,9% de los votos (el peor resultado de su partido en más de un siglo) y perdió 12 escaños, quedándose con 38 sobre un total de 179, pese a la popularidad lograda en defensa de Groenlandia contra Estados Unidos. Sus socios gubernamentales, los liberales de Venstre y Moderados, también perdieron 5 y 2 escaños. Los partidos de la oposición (verdes, conservadores e izquierda) crecieron en diputados. Un nuevo ultraderechista Partido de los Ciudadanos se añadió al ultra Demócratas de Dinamarca, sumando ambos 14 escaños, pese a la dura política antinmigración de Frederiksen.

Las elecciones eslovenas del 22 de marzo también dejan un Parlamento fragmentado sin mayoría clara. El primer ministro, el liberal Robert Golob, ganó con el 28,6% de los votos, pero perdió 12 escaños, quedándose con 29 en una cámara de 90. Su socio socialdemócrata en el Gobierno perdió un escaño y su otro socio gubernamental, La Izquierda (Levica), mantuvo sus 5 diputados gracias a su alianza con los verdes (Vesna). La oposición, por el contrario, ganó diputados y entraron dos nuevos partidos: el conservador Demócratas con 6 diputados y el ultra Resni.ca con 5.

Las elecciones en los Países Bajos en octubre de 2025 dejaron asimismo un Parlamento muy fragmentado de 15 partidos. El ganador con el 16,9% de los votos, el liberal Rob Jetten (Democratas 66), necesitó cuatro meses para formar un Gobierno sin mayoría parlamentaria con liberales y democristianos.

Las elecciones municipales francesas del 15 y 22 de marzo confirmaron la fragmentación política del país, con el ultra Agrupamiento Nacional (RN) avanzando sin arrollar y la derecha (LR) reforzada. Por el contrario, el centro macronista salió debilitado, al igual que los socialistas, pese ganar París y Marsella, mientras que el estilo conflictivo de La Francia Insumisa le convierte en el partido con peor imagen del país, según el sondeo de IPSOS.