El alquiler en España necesita más oferta, confianza y estabilidad

El mercado del alquiler residencial en España muestra una tensión creciente, que afecta directamente a la posibilidad misma de acceder a una vivienda. Los datos lo evidencian: según 'Forbes España', la oferta de alquiler de larga duración se redujo un 4,7% en 2025, con más de 33.400 viviendas menos disponibles. En un contexto de demanda sostenida, este desequilibrio estructural acaba trasladándose a los precios, que, también según 'Forbes', alcanzaron una media de 1.184 euros mensuales, un 5,9% más interanual. Este desajuste entre una demanda sostenida y una oferta estructural insuficiente no solo impulsa los precios al alza, sino que limita las opciones reales de acceso, dejando fuera a muchas familias.

En este contexto, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que contempla, entre otras medidas, la congelación temporal de los precios del alquiler. Se trata, en todo caso, de una medida de carácter coyuntural que, además, deberá someterse a tramitación parlamentaria, y que puede contribuir a aliviar la situación en el corto plazo, pero que no aborda la naturaleza estructural del problema.

Precisamente por la naturaleza estructural de este desafío, resulta necesario reforzar el foco en el lado de la oferta, una dimensión clave para equilibrar el mercado y mejorar el acceso a la vivienda.

Distintos organismos internacionales coinciden en señalar esta prioridad. El Fondo Monetario Internacional ha advertido recientemente de la existencia de una crisis de oferta en el ámbito de la vivienda, subrayando la importancia de actuar con mayor intensidad para corregir los desequilibrios estructurales que limitan el acceso.

En la misma línea, el Parlamento Europeo ha instado a los estados miembros a aumentar la disponibilidad de vivienda en alquiler, señalando que el refuerzo de la oferta es un factor determinante para contener tensiones en el mercado y mejorar la accesibilidad. En el caso de España, este desajuste es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según el Banco de España, el déficit de vivienda se sitúa en torno a las 700.000 unidades, una cifra que algunos análisis recientes elevan incluso hasta aproximadamente 730.000 viviendas.

En este contexto de oferta insuficiente, hay un actor clave para entender el funcionamiento del mercado: el propietario particular. En España, se calcula que cerca del 90% de las viviendas en alquiler pertenecen a particulares, en su mayoría pequeños ahorradores con una o dos viviendas que complementan sus ingresos familiares. En este escenario, la confianza resulta determinante: cuando se debilita, se retiran activos del mercado y, con ello, la oferta disminuye, lo que intensifica la tensión entre oferta y demanda.

La reducción de la oferta, además, afecta especialmente a quienes tienen más dificultades de acceso. Cuando por cada vivienda concurren más de 100 potenciales inquilinos, los criterios de selección tienden a priorizar la solvencia, lo que reduce las oportunidades para los perfiles más vulnerables.

Por ello, resulta prioritario reforzar la confianza del pequeño propietario y orientar las políticas de vivienda hacia el aumento de la oferta, como también señalan las instituciones europeas. En este contexto, surgen oportunidades para incorporar vivienda al mercado del alquiler con mayor estabilidad y profesionalización.

En Vivara hemos incorporado más de 1.500 viviendas bajo gestión de alquiler procedentes de distintos vehículos de inversión, que se comercializarán de forma individualizada a propietarios particulares, manteniendo los contratos de alquiler en vigor. Así, se garantiza la continuidad para los inquilinos y se aporta seguridad tanto al propietario como al arrendatario. Este tipo de fórmulas contribuyen a reforzar el mercado del alquiler, preservando la estabilidad de los contratos y evitando la retirada de viviendas.

Avanzar hacia un mercado del alquiler más accesible exige, en definitiva, un equilibrio: proteger a los inquilinos, especialmente a los más vulnerables, y, al mismo tiempo, generar un entorno de confianza que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler. El consenso internacional es claro: reforzar la oferta es clave. Alinear las políticas con esta prioridad y apostar por soluciones estructurales será determinante para consolidar el alquiler como una opción real, estable y accesible para todos.