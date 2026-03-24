La escasez tiene muchas patas y todas muy alargadas y enrevesadas. El gran problema del mercado de la vivienda en Catalunya es que la demanda es mucho mayor que la oferta de vivienda nueva. La ratio es que aproximadamente hacemos un tercio de la vivienda que se necesita. Sin cambios. En 2026 también se formarán más hogares nuevos que viviendas. La escasez es un fenómeno que azota las áreas metropolitanas de varios países europeos, entre ellos España, pero, en especial, la de Barcelona, presenta el fenómeno con especial intensidad. Las políticas han diagnosticado mal el problema, como un problema de competencia. Los recientes datos del catastro muestran menos de un 4% del parque de viviendas en la provincia de Barcelona en manos de propietarios, personas físicas o empresas, con más de 10 viviendas. Puede ser útil regular el precio del combustible, pues es un mercado no competitivo, pero, por muy bien que suenen, ni el 30% de alquiler social obligatorio en cada promoción, ni la regulación de alquileres ayudan a aumentar la oferta de vivienda. Hay que densificar más, se resignaba Salvador Illa en una entrevista reciente.

Una de las patas de la escasez es el alza del precio del alquiler, pues, debido a que los salarios medios en un país con la productividad estancada no crecen, implica una menor accesibilidad a la vivienda. 4 de cada 10 catalanes destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler. Pero la pata no se queda ahí. Si la cola de la escasez es cada vez más larga, solo acceden los primeros a la vivienda. Y los primeros tienen más renta que los últimos. Galindo y García Montalvo muestran que la tasa de esfuerzo en alquiler de mercado ha caído en España y en Catalunya en los últimos años, en claro contraste con la percepción general, porque mide a quienes logran alquilar, no a quienes lo necesitan. La proporción de inquilinos en el quintil más pobre de su comunidad autónoma cae del 41% al 32% en España y del 41% al 29% en Catalunya. La selección es más intensa donde el mercado es más restrictivo. La alargada pata de la escasez.