La densidad de las ciudades como Barcelona

De vez en cuando recuerdo la impresión que me causó una charla con una amiga hace años sobre una reunión de su escalera. Discutieron la venta de los derechos de aire, esto es, la superficie que aún se podía construir en altura, en un caso hipotético. Me pareció entonces fantasía, ciencia-ficción. ¡Vender aire! Como si tuviera dueño y fuera medible, proyectado hacia el futuro.

Pensé de nuevo en ello cuando leí a Salvador Illa, president de la Generalitat, en la entrevista en EL PERIÓDICO sobre la necesidad de densificar poblaciones como palanca para combatir el alza de precios. Barcelona siempre ha tendido a este modelo, es una ciudad de barrios apiñados, porque la geografía así lo ha sentenciado: atrapada entre el mar y la montaña, solo puede crecer por el norte y el sur, y eso ya colinda con otros municipios. El difícil crecimiento sostenible de la ciudad ha hecho sus equilibrios con zonas verdes y superislas, pero los metros cuadrados son los que son y hay cada vez más hogares y más familias obligadas a vivir en habitaciones o compartir piso por falta de oferta a un precio asequible.

Densificar es una palabra que me asusta. Me hace pensar en estrés, en servicios atestados, en transporte público abarrotado. También da hasta calor: justamente las zonas más densificadas son las que responden peor a la crisis climática y las que sufren el efecto isla de calor en los veranos tórridos.

Pero si la alternativa es no hacer nada, o dejar que la población vaya alejándose cada vez más de los centros de trabajo, en nuevas urbanizaciones y localidades mal comunicadas, densificar ya no suena tan mal. Con las infraestructuras de movilidad de las que disponemos, y con planes de mejora que se alargan en el tiempo; con lo costoso que es dar servicio a zonas urbanizadas aisladas, que requieren de protección civil específica ante contingencias, incendios forestales y clima extremo, servicios públicos como médicos o escuelas…pues quizá sí, que toca preparar regulaciones para adaptarnos a estos tiempos. No estamos solos en esta cruzada. Vitoria emprendió ya el mismo camino, en Alemania hay ciudades también comprometidas con planes urbanísticos del modelo de ciudad compacta, Tokio ya es un ejemplo y Melbourne sigue a la zaga, todas ellas grandes ciudades buscando soluciones para la crisis habitacional.

Puestos a densificar, pensemos en municipios descentralizados con potencial para crecer, en todo caso, antes de compactar aún más ciudades con índices extremos de población. L’Hospitalet es la ciudad más ‘apretada’ de España, y despunta en el ranking europeo. La misma ciudad de Barcelona no tiene mucho margen tampoco. En un paseo este fin de semana por Horta, y recorriendo calles como Pedrell, con sus tramos empinados y casas bajas, me planteo hasta cuándo podemos mantener esa fisonomía urbana en el término municipal. El barrio de Ciutat Vella, en tiempos de la Alcaldía de Pasqual Maragall, sufrió una reforma urbanística en sentido contrario, cuando se “esponjó” con el derribo literal de calles para oxigenar espacios y forzar, de paso, una renovación de sus usos y vecindario. Densificar, esponjar...el precio de la vivienda no es lo único en juego.