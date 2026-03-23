El paseo de Gràcia

El mundo está conmocionado por la guerra de Trump. España sigue polarizada. Con un Gobierno muy dividido y una oposición, PP y Vox, que genera recelos. Y Extremadura, más de tres meses después, sigue sin Gobierno. Las confrontaciones y los choques -aunque de muy distinta intensidad- lo dominan todo y el ánimo tiende al pesimismo.

Incluso en Barcelona, la batalla de las municipales de 2023 ha dejado heridas. Por eso no se ha modificado la famosa ordenanza del 30% de Ada Colau, votada por el PSC y Junts, que pretendía atajar el gran déficit de vivienda social y solo ha logrado paralizar la construcción, cuando todo el mundo sabe que aumentar la oferta de pisos es la gran urgencia. El alcalde Collboni y Junts dicen que quieren cambiar el estéril 30% pero no se ponen de acuerdo. ¿Hay veto de Puigdemont a Collboni? Y los Comuns han convertido la norma en un dogma sagrado. De un lado, el progreso -el 30%- y del otro ¡el malvado capitalismo y la corrupción!

Pero, poco a poco, el clima de enfrentamiento va bajando. Y el alcalde contribuye con un mensaje más integrador. Menos sermones y más proyectos que puedan ilusionar, como con Pasqual Maragall. Se ha aprobado una nueva ordenanza de civismo y la comisión de Urbanismo ha dado un paso definitivo para la aprobación del Museo Thyssen en los locales -tristemente abandonados- del antiguo cine Comedia, en la esquina del paseo de Gràcia con la Gran Via. Y, esta vez, el PSC y Junts han votado juntos (con apoyo del PP de Daniel Sirera), frente a un poco comprensible no de ERC y los Comuns.

Era evidente que el antiguo cine Comedia, un edificio característico y con empaque, dejado de la mano de Dios no dignificaba, restaba. Está claro que querer un turismo de más calidad exige incrementar el interés cultural de la ciudad. Y ahora se admite que las iniciativas privadas también pueden potenciar el disfrute de la cultura y el arte.

La Gran Via -difícil de corregir- es una vía de circulación de entrada o salida de Barcelona. Pero el Museo Thyssen no le hará ningún mal. Y al paseo de Gràcia, nuestra gran avenida que atraviesa el Eixample y une la antigua ciudad con Gràcia y el más allá de la Diagonal, le convenía más contenido. Las joyerías y los hoteles de lujo, las tiendas de moda internacionales -más la catalana Santa Eulalia y Zara- y los restaurantes de paso -con el gran éxito de El Nacional- pedían más equipamientos culturales. La Casa Seat en la confluencia con la Diagonal, la Fundación La Pedrera y sus grandes exposiciones, la admirada Casa Batlló y la Casa del Llibre están muy bien, pero el Thyssen -justo al lado de la tienda del Barçaa- será un buen refuerzo.

Y que el museo tenga un amplio auditorio, un restaurante con terraza y una -esperemos- controlada zona comercial, aún lo puede hacer más atractivo. Barcelona ha apostado por otro equipamiento cultural en el centro-centro de la ciudad. Sin dogmatismos ni estrecheces mentales. Es un pequeño pero meritorio consuelo ante la gran amenaza del caos mundial.