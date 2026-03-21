Tres tías, un doctor y una piedra, la mejor cara de Barcelona

Todo empezó una noche en Ibiza. El actor Joan Gracia, cenando con las polifacéticas actrices Irene Jódar, Diana Fernández y Diana Pintado, les lanzó una propuesta irrechazable: crear una especie de versión femenina de Tricicle. Ellas, que no se amilanan fácilmente, se tiraron a la piscina. Meses después, triunfan en el teatro Apolo con el espectáculo 'Trestias'. "Son tal para cual", me cuenta Joan Gracia tras el espectáculo, que puede verse en el Apolo los viernes a las diez y media de la noche. Una hora un tanto golfa, muy propia de Joan. El montaje recupera algo del viejo Molino, pero con la frescura del Lío de Ibiza, que también dirige el propio Joan Gracia. O sea, que hay algo de cabaret, humor y un tanto de provocación. Incluso emulan el inolvidable gag de 'Slastic', de Tricicle.

Hace una semana lo disfrutaron diversas personalidades. Uno de los asistentes está ahora en boca de todos. Me refiero a Tatxo Benet, que asistió junto a su esposa y notaria, Camino Quiroga. Pues sí, ya hay quien sitúa a Benet como candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona. La cuestión es que Puigdemont quiere imponer a su candidato por encima de otras opciones, pero en las encuestas internas todas las alternativas salen mal paradas, así que andan buscando un salvador. Dicho esto, el ahora presidente de Femcat no está por la labor.

También estaban el banquero Carles Tusquets; los empresarios Ramon Bordas, Marian Puig, Gustavo Buesa, Manolo Garí y Enrique Tomás; el abogado Alfonso Nebot; además de Xuan Lan, Katy Carreras, la diseñadora Olga Menchen, el fotógrafo Toni Riera, el periodista Carles Cuní, el actor Jordi Bosch y, como no, nuestra estimada Ana Fernández. Pues eso: si quieren divertirse, vayan los viernes al Apolo.

Zona Franca 4.0

Dentro de unos años, seguro que algún abuelo contará a sus nietos que un tipo llamado Pere Navarro y una mujer, de nombre Blanca Sorigué, iban diciendo por Barcelona que en la Zona Franca se estaba levantando un proyecto llamado 'DFactory', destinado a ser único y admirado por todo el mundo.

El alcalde Collboni, el delegado de la Zona Franca, Pere Navarro, la directora general, Blanca Sorigué y el delegado del gobierno, Carlos Prieto. / Cedida a El Periódico

Pues sí, será así. Y lo será porque estos dos “locos”, trabajadores tenaces y con una visión de futuro única, están apostando por un proyecto singular que ya es el primer distrito 4.0 a escala mundial. Este martes colocaron la primera piedra de la ampliación del primer proyecto, lo que supondrá ocupar un espacio aproximado de ocho campos de fútbol. Dio fe de ello Jaume Collboni, junto a Carlos Prieto, bajo las órdenes de un robot creado en el propio DFactory.

Cumpleaños feliz

Solo una eminencia como el doctor Bonaventura Clotet puede celebrar su cumpleaños en el Ayuntamiento de Barcelona. Dicen que fue casualidad, pero la cuestión es que la presentación de la 16.ª edición de la gala 'People in Red', que este año promete ser todavía más espectacular, coincidió con el aniversario del doctor. Presentó el acto la periodista y directora de la gala Laura Duran, demostrando que, micro en mano, sigue en forma. Intervinieron los embajadores Alex Corretja y Martina Klein, además de Silvia Abril, que será una de las presentadoras.

El doctor Bonaventura Clotet junto al responsable de Eventos de Jubany, Xavi Orte, en la presentación de 'People in Red'. / .

Y habló el Dr. Clotet y, cómo no, el chef Nandu Jubany, que servirá la cena del próximo 11 de mayo. En fin, que, tras la presentación entre patronos, padrinos, invitados y amigos, Xavi Orte, cuñado de Jubany y responsable de eventos, sacó un pastel con dos velas para que el doctor las soplara. A su lado, además de los ya citados, estaban Montse Pinyol, Josep Santacreu, Jordi Villacampa, Fede Sardá, Gemma Recoder, Jordi Cerqueda, Maria Eugènia Gay y Víctor Font. Pues eso: que 'per molts anys, doctor'.