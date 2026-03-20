Iván Espinosa de los Monteros: plantando cara

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 28 DE OCTUBRE DEL 2025. ENTREVISTA CON IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS, EXPORTAVOZ DE VOX EN EL CONGRESO Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN ATENEA. FOTO DE MÒNICA TUDELA / MÒNICA TUDELA / EPC_EXTERNAS

“El voto es más fuerte que una bala”, escribió para la historia Abraham Lincoln. Pero no todos sus sucesores se aplicaron el mensaje. Al contrario. El último, Donald Trump, demuestra a diario no sentirse afectado por la consigna del gran referente histórico. Avaló el asalto al Capitolio cuando los resultados de las elecciones de 2020 le dieron la espalda y un grupo de seguidores empuñaron las armas fuera mientras se recontaban los sufragios dentro. El primer día que regresó a la Casa Blana les indultó y ahora ataca países con regímenes autoritarios sin garantizar a sus castigados ciudadanos la reclamada transición hacia la democracia, porque los intereses del presidente son otros.

Nada de esto sale gratis. Las divisiones internas entre republicanos ya han empezado, trascienden sonadas deserciones mientras, pensando en noviembre, las preocupaciones electorales se amplían porque el Gobierno practica lo contrario de lo que predicó para regresar al Despacho Oval. A nivel internacional, embarcándose en conflictos que se comprometió evitar y en el orden interno por la inflación, agravada por el encarecimiento de los carburantes a causa de la guerra y la deuda pública, que convierte al país en el más endeudado del mundo en términos absolutos. La consecuencia es pisar un territorio inédito que amenaza créditos y salarios.

A todo esto, “la rápida y agresiva concentración de poder en la presidencia y la rapidez con la que se está desmantelando la democracia en los Estados Unidos no tiene precedentes en la historia moderna". Así lo resume el informe del Instituto V-Dem, que sitúa a la libertad de expresión y de prensa en aquel país en sus niveles más bajos en 60 años y devuelve a la América de Trump a la época de la lucha por los derechos civiles. Cuando Martin Luther King tenía un sueño y advertía que “el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”.

Algo de esto le está pasando a Vox. Los oídos sordos de su cúpula a las denuncias de irregularidades económicas que ya llevaron al Tribunal de Cuentas a multarles con 800.000 euros el año pasado ha empezado a agrietar lo que parecían filas prietas. La mitigación en Castilla y León de la euforia electoral desatada en Extremadura y Aragón ha sido la excusa para explosionar una crisis interna negada hasta entonces. Algunas paciencias se han agotado y otros tantos silencios se han roto. El más significativo es el de Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 3 de enero de 1971).

Quien fuera diputado y portavoz renunció a sus responsabilidades por razones personales. Y aunque así lo dijo, a pocos se les escapó que había algo más que ahora aflora. Se entiende leyendo su manifiesto a favor de un congreso extraordinario de la formación para reconducir el rumbo y aclarar las cuentas. En el texto afirma que “la lealtad política es a las ideas, no a las personas”. Y añade que “el partido no es un fin en si mismo ni patrimonio de nadie”.

Alusiones directas al caudillaje de Santiago Abascal, a quien afea practicar los mismos métodos que denunció cuando este abandonó el PP. Y entre lamentos por la falta de autocrítica, por los errores y la concentración extrema de poder, señala que liderar un partido político no es dinamitarlo.

Mussolini replicó a Lincoln. El Duce dijo preferir 50.000 rifles a 5 millones de votos.