No es la inflación, es Netanyahu

La guerra ha dejado de ser un ente abstracto, esa barbarie que sucede a muchos miles de kilómetros de nuestros sofás. De hecho, llegó a España este viernes en forma de paquete de medidas y crisis interna de Gobierno salvada sobre la campana. No ha impactado ningún misil militar, pero sí un misil económico. El precio de la energía se ha disparado, y cuando se descontrolan los precios, llegan las turbulencias políticas. Es sorprendente cómo tantos opinadores, políticos, lobis varios y sospechosos habituales de la comunicación son capaces de anunciar la subida del precio del petróleo como quien habla de un fenómeno meteorológico. Sí, el suceso se describe con todo lujo de detalles, y hasta se fabrican múltiples teorías sobre sus consecuencias económicas, políticas y sociales. Nos viene otra pandemia, nos dicen. Pero, ¿y las causas? Porque si de repente hemos llegado hasta esta situación de inestabilidad global es solo por culpa de dos monstruos, dos dirigentes abyectos, llamados Trump y Netanyahu. Si hoy transportarnos en coche ya vacía dolorosamente nuestros bolsillos, o alimentos básicos amenazan nuestra cesta de la compra, no es por ningún determinismo histórico que se nos presenta como inevitable. Hoy nuestra vida está amenazada por dos criminales de Estados Unidos e Israel, tanto monta, monta tanto, que, además de sembrar odio y ejecutar genocidios, se han inventado una guerra en Irán con una excusa inexistente (armamento nuclear), como otros ya se inventaron la de Irak con el pretexto ficcionalizado de las armas de destrucción masiva.

En medio de la tormenta, PSOE, Sumar, y de rebote el resto de grupos, se han embarcado en una discusión lógica sobre qué medidas tomar, en qué plazos y con qué apoyos. El debate social será profundo porque, si se focaliza en los precios generales, y no solo en los de la energía, inevitablemente aflorarán grandes tensiones ideológicas. De acuerdo. Pero la discusión previa no puede ni debe ser esta: debería ser cómo nos posicionamos delante de la guerra y de sus perpetradores. O lo que es lo mismo: dígame usted qué culpa le atribuye a Trump y Netanyahu en este caos y le diré cuál es su cuota de responsabilidad en esta crisis. Antes de hablar del barril de petróleo, denunciemos a los que han justificado o exculpado a los dos monstruos o, peor aún, a los que les sirven la cobertura aérea de las ideas en el fango de las redes, en inmundos programas de radio o televisión o en pretendidas universidades de guante blanco. El neoliberalismo tiene muchas formas de disimular su maldad, y una de ellas es centrarse en las consecuencias y no en las causas de las injusticias. Veremos a la extrema derecha gritando histérica contra las medidas sociales impulsadas por el Gobierno, pero es precisamente esta extrema derecha la que se ha convertido en la franquicia regional de los dos monstruos, sea en Ripoll, Murcia o Budapest. Quien amenaza nuestros bolsillos no es la inflación, sino Netanyahu. Está bien tenerlo claro antes que empiecen a vendernos humo.