Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-NewcastlePrecio luzDescuentos RepsolAP7Colonias escolaresFuncionariosCaixabankSant JordiLey prevención riesgosSorteo ONCE Día del PadreRosalíaAna MilánDía del PadrePrimaveraAdiestradorEstrés mascotasMicrochip
instagramlinkedin
Opinión | Gárgolas
Josep Maria Fonalleras

Josep Maria Fonalleras

Escritor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Matar al jefe de la tribu

La capacidad ingente demostrada por los atacantes de acertar con el disparo nos demuestra tanto la habilidad del homicida en la localización de la víctima como la absoluta fragilidad en la que vivimos

Ali Larijani, el estratega de la guerra en Irán

Imágenes del funeral de Ali Larijani, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, celebrado en Teherán el 18 de marzo de 2026

Imágenes del funeral de Ali Larijani, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, celebrado en Teherán el 18 de marzo de 2026

Ver galería

Una mujer iraní sostiene una pancarta con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante el funeral del secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

De pequeños, nos inculcaron que si matabas al jefe de la tribu de los indios ganabas la batalla. Lo aprendimos en las películas de vaqueros: si los indios atacaban, bastaba con que un oficial del Séptimo de Caballería acertara el disparo: entonces, el resto huían porque ya no tenían un jefe a mano. De ahí "descabezar" o "decapitar" al enemigo, que parece que fue, en un tiempo, una fórmula poco elegante, pero efectiva, de acabar con la guerra. Pensé en ello el día que empezaba el conflicto en Irán. El primer episodio que conocimos es que Estados Unidos había asesinado a Ali Jameneí, el mandatario supremo de la nación. Uno de los últimos episodios es que Israel ha “eliminado” a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y, por lo que parece, uno de los hombres fuertes del régimen.

Dos consideraciones a tener en cuenta. Primera: la lógica estadounidense e israelí funciona como la de los niños pequeños. La guerra se gana si decapitas al jefe del enemigo y, pues, debilitas su fuerza simbólica. Al parecer, al menos a estas alturas, la capacidad de regeneración de líderes del régimen de los ayatolás es inconmensurable. Da la sensación de que, aparte de las defensas y los ataques programados y de la previsión bélica, Irán también presentía o tenía presente la posibilidad cierta del descabezamiento y, por tanto, la necesidad de establecer liderazgos en paralelo, con el mensaje subyacente de que la guerra no funciona como en los westerns.

La segunda: la capacidad ingente demostrada por los atacantes de acertar con el disparo (y quien dice disparo, dice misil) personalizado, con la exactitud del bisturí, del estilete quirúrgico. La captura de Maduro (un 'raid' relampagueante), la muerte de Jameneí, ahora la de Larijani, personajes que debemos suponer que estaban protegidos y resguardados, nos demuestra tanto la habilidad del homicida, preciso y ajustado, eficaz y eficiente, en la localización de la víctima y en la acción programada, como la absoluta fragilidad en la que vivimos. Y un corolario final: la guerra no es un juego, aunque a veces lo parezca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves
  2. Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
  3. Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
  4. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  5. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'Un vecino de una vivienda próxima al túnel
  6. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público
  7. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  8. Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes

La misa de los perros

La misa de los perros

Àngels Barceló sin pelos en la lengua, estalla contra Santiago Segura por sus críticas a la SER: "Me parece lamentable"

Àngels Barceló sin pelos en la lengua, estalla contra Santiago Segura por sus críticas a la SER: "Me parece lamentable"

María Jesús Montero “no contempla” llegar a 2027 sin unos nuevos presupuestos

Visto para sentencia el juicio por violación contra Marius, el hijo de la princesa Mette-Marit: la Fiscalía pide 7 años de cárcel

Visto para sentencia el juicio por violación contra Marius, el hijo de la princesa Mette-Marit: la Fiscalía pide 7 años de cárcel

Lewandowski es como el buen vino: 37 años, un futuro por resolver y doblete contra el Newcastle

Lewandowski es como el buen vino: 37 años, un futuro por resolver y doblete contra el Newcastle

El control con IA de los semáforos de Barcelona podría reducir un 9,5% el tiempo de viaje

El control con IA de los semáforos de Barcelona podría reducir un 9,5% el tiempo de viaje

Un estudio del BBVA concluye que será posible “trabajar menos y ganar más” gracias a la IA (también en España)

Un estudio del BBVA concluye que será posible “trabajar menos y ganar más” gracias a la IA (también en España)

Sánchez aplaza los presupuestos para centrarse en proteger a los ciudadanos de la guerra en Irán