¿Por qué triunfa 'Lux'?

Rosalía comenzó este lunes la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon (Francia), donde la catalana rindió al público con un viaje ecléctico que por momentos fue teatral como un ballet y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada. EFE/Getty Images/Gareth Cattermole SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO). SÓLO USO EDITORIAL / Getty Images/Gareth Cattermole / EFE

Aparquemos por un día el potaje político y hablemos de una gira que va a movilizar a cientos de miles de personas en todo el mundo durante este 2026: 'Lux' la presentación ante sus seguidores del impresionante y sorprendente disco de Rosalía, la estrella global del momento nacida en Sant Esteve Sesrovires y formada en el Taller de Músics de Barcelona. Tres recomendaciones para entrar en ese mundo: la crónica del primer concierto en Lyon que publicó Jordi Bianciotto donde lo encontrarán todo sobre el espectáculo que llega a Barcelona en menos de un mes, el multimedia de Ignasi Fortuny sobre la evolución de los directos de la cantante y el informe que publicamos hace unos sobre las impresionantes cifras de esta gira de su consolidación como estrella global .

Para los clásicos estamos ante un simple producto de la industria de entretenimiento. "El disco de Rosalía me da paz" me decía el otro día una enfermera de la edad de la cantante. Y, seguramente, no es la única que siente lo mismo. Rosalía, como muchos otros muchos artistas, ha sabido conectar con su generación y aunque a los progres de postal les duela expresa un cierto tipo de religiosidad que nada tiene que ver con los movimientos neoconservadores, pero tampoco con el anticlericalismo trasnochado que vejaba un poder que ya han perdido las instituciones religiosas. El materialismo sea de raíz marxista o de raíz capitalista deja huérfana una dimensión de la condición humana. Y no es seguro que las instituciones religiosas, empezando por la Iglesia Católica estén preparadas para acoger esta pulsión de los jóvenes de hoy. Hay más mística que ideología sin llegar a ser mera autoayuda azucarada. En muchos momentos recuerda el monólogo que le dejó grabado su abuela durante el covid y que la cantante recogió en 'Motomami'. La gira de 'Lux' arrasará como el disco, simplemente porque conecta con el sentir de su época en una línea en la que podemos situar a los Serrat o los Estopa de otros momentos. Pero ahora es el tiempo de 'Lux', aunque a algunos les escueza. Da paz.