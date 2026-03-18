¿Por qué triunfa 'Lux'?
Aparquemos por un día el potaje político y hablemos de una gira que va a movilizar a cientos de miles de personas en todo el mundo durante este 2026: 'Lux' la presentación ante sus seguidores del impresionante y sorprendente disco de Rosalía, la estrella global del momento nacida en Sant Esteve Sesrovires y formada en el Taller de Músics de Barcelona. Tres recomendaciones para entrar en ese mundo: la crónica del primer concierto en Lyon que publicó Jordi Bianciotto donde lo encontrarán todo sobre el espectáculo que llega a Barcelona en menos de un mes, el multimedia de Ignasi Fortuny sobre la evolución de los directos de la cantante y el informe que publicamos hace unos sobre las impresionantes cifras de esta gira de su consolidación como estrella global.
Para los clásicos estamos ante un simple producto de la industria de entretenimiento. "El disco de Rosalía me da paz" me decía el otro día una enfermera de la edad de la cantante. Y, seguramente, no es la única que siente lo mismo. Rosalía, como muchos otros muchos artistas, ha sabido conectar con su generación y aunque a los progres de postal les duela expresa un cierto tipo de religiosidad que nada tiene que ver con los movimientos neoconservadores, pero tampoco con el anticlericalismo trasnochado que vejaba un poder que ya han perdido las instituciones religiosas. El materialismo sea de raíz marxista o de raíz capitalista deja huérfana una dimensión de la condición humana. Y no es seguro que las instituciones religiosas, empezando por la Iglesia Católica estén preparadas para acoger esta pulsión de los jóvenes de hoy. Hay más mística que ideología sin llegar a ser mera autoayuda azucarada. En muchos momentos recuerda el monólogo que le dejó grabado su abuela durante el covid y que la cantante recogió en 'Motomami'. La gira de 'Lux' arrasará como el disco, simplemente porque conecta con el sentir de su época en una línea en la que podemos situar a los Serrat o los Estopa de otros momentos. Pero ahora es el tiempo de 'Lux', aunque a algunos les escueza. Da paz.
Suscríbete para seguir leyendo
- La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
- El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
- La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
- Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
- La ceremonia de los Oscar corta de manera abrupta el discurso de los ganadores a mejor canción por 'Golden
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
- Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo