Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaPresupuestos GeneralitatRepsolGuerra IránFrancisca CadenasBanya comunalDesaparecidoCISRosalía
instagramlinkedin
Opinión | Nuestro mundo es el mundo
Joan Tapia

Joan Tapia

Presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estabilidad... y complejidad

Illa retira los presupuestos pero firma un pacto con Junqueras para negociarlos de nuevo antes del verano y aprobar un suplemento de crédito que mientras tanto permita funcionar a la Generalitat

Illa retira los presupuestos y Junqueras diluye la exigencia del IRPF para seguir negociando

Oriol Junqueras y Salvador Illa juntos esta semana en un acto en el Palau de la Generalitat.

Oriol Junqueras y Salvador Illa juntos esta semana en un acto en el Palau de la Generalitat. / MANU MITRU

Salvador Illa ha retirado los presupuestos para evitar que fueran tumbados por la enmienda a la totalidad de ERC. El president sufre así un tropiezo relevante y se visualiza que su mayoría operativa es limitada. Y Junquera lo ha solemnizado.

Pero Illa no se equivocó al presentarlos, pese a no tener el sí definitivo de ERC. Demostró que tenía voluntad de gobernar pactando -con el difícil acuerdo con los Comuns- y obtuvo el respaldo de los empresarios (Foment, Pimec y otras entidades) y de los sindicatos (UGT y CCOO), que levantaron acta de que -ideologías y detalles aparte- en estos momentos convulsos -en España y en el mundo de Trump- Catalunya necesita presupuestos.

Quedaba pendiente el sí final de ERC pero Illa lo creía factible y no le gustan los retrasos. El pacto de investidura de la financiación especial de Catalunya se estaba cumpliendo con el proyecto de nueva financiación autonómica, cuyo anuncio solemne -deferencia relevante- no lo hizo la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sino el propio Oriol Junqueras, tras su muy relevante encuentro con Pedro Sánchez en La Moncloa. Y además se ha acordado el Consorcio de Inversiones para evitar la tradicional escasa ejecución en Catalunya de las inversiones presupuestadas por el Estado.

Y el PSC creía -al menos decía- que ERC estaba a punto. Pero no ha sido así. Un fracaso que solo se salva, en parte, por el comunicado conjunto del PSC y ERC, en el que las dos formaciones dicen que se dan un tiempo extra para pactar los presupuestos y que, mientras tanto, la Generalitat seguirá funcionando con bastante normalidad gracias a “un suplemento de crédito”. Se entiende que relevante (5.000 millones sobre un presupuesto de 49.000). Esperando que después de junio y de las elecciones andaluzas, el Gobierno Sánchez dé pasos respecto a que Catalunya recaude el IRPF, la excusa esgrimida ahora por ERC.

No hay aún presupuestos, pero sí voluntad de pactarlos y, además, un relevante suplemento de crédito, no varios y engorrosos. La estabilidad parece pues asegurada -como dice Illa- pero, eso sí, acompañada de la gran complejidad de la política catalana.

Illa está lejos de la mayoría absoluta (42 diputados frente a 68) y la independentista ERC tiene otra hoja de ruta y por ello no ha avalado ahora los presupuestos. Lo del IRPF es una excusa porque no depende de Sánchez sino de que la ley sea aprobada en el Congreso y además, ante las elecciones andaluzas y con una mala racha en las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Junqueras sabe que Sánchez no puede “aplastar” a su vicepresidenta -candidata en Andalucía- como hizo con Pilar Alegría en Aragón. Andalucía es de largo la comunidad con más diputados en el Congreso y fue durante muchos años -Felipe González, Alfonso Guerra y Manuel Chaves- plaza fuerte del PSOE.

Que el president pueda gobernar, sí. El líder de ERC no quiere parecer un irresponsable ante los empresarios y los sindicatos, para quienes los presupuestos son tangibles y relevantes. Pero tampoco que arrolle

Entonces, ¿por qué el no de Junqueras? Primero, porque ERC no está totalmente normalizada -Junqueras fue reelegido con poco más del 50% de los votos y cuanto más se visualice que tiene fuerza más consolidará liderazgo. Segundo, para dejar claro que si Puigdemont es decisivo para Sánchez en Madrid, él también lo es -no es menos que el de Waterloo- y lo demuestra haciendo que Illa tenga que retirar sus presupuestos. Teóricamente o porque el PSC le ha mentido, o porque Sánchez no hace caso al PSC. Y tercero -a no olvidar- que cree que en las próximas elecciones catalanas -con Junts en mala posición por el ascenso de Sílvia Orriols- solo habrá dos candidatos con opciones: Illa y él.

Que Illa pueda gobernar, sí. Está pactado y Junqueras no quiere parecer un irresponsable ante los empresarios y los sindicatos, para quienes los presupuestos son tangibles y relevantes. Pero tampoco que arrolle. Que tenga que rectificar, sudar la camiseta y se visualice que ERC (y él) tienen un poco la paella por el mango.

Estabilidad sí, pero… Responsabilidad, la obligada. Y mucha complejidad. El PSC son 42 escaños y ERC 20. Son muy distintos y se tienen que juntar y, además, también deben contar con los 6 de Jessica Albiach. ¿Y el centro-derecha? O no existe o -si es Puigdemont y sin amnistía- está en otra guerra. Catalunya es tan plural que, con ocho grupos parlamentarios, tiene un pecado grave de complejidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  2. La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
  3. El CIS publica su primera encuesta tras el estallido de la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León
  4. Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
  5. El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves
  6. Mercadona abre en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, con un obrador central y más espacio para los frescos
  7. Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción
  8. Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany

Estabilidad... y complejidad

Estabilidad... y complejidad

El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves

DIRECTO IRÁN | Irán alerta de los efectos "incontrolables" para el mundo del bombardeo de sus centrales nucleares

DIRECTO IRÁN | Irán alerta de los efectos "incontrolables" para el mundo del bombardeo de sus centrales nucleares

Érase una segunda vez, siete: como el Barça de Messi

Érase una segunda vez, siete: como el Barça de Messi

Lamine fue Neymar en el campo de Messi

Lamine fue Neymar en el campo de Messi

El horóscopo de mañana, jueves 19 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, jueves 19 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Macron presenta el nuevo portaaviones nuclear 'France Libre', una apuesta estratégica frente al "vasallaje"

Macron presenta el nuevo portaaviones nuclear 'France Libre', una apuesta estratégica frente al "vasallaje"

El Barça pone Europa patas arriba tras sepultar al Newcastle

El Barça pone Europa patas arriba tras sepultar al Newcastle