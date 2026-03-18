Un acuerdo sobre el desacuerdo

El PSC y Esquerra llegaron este miércoles a un acuerdo que no es el que Catalunya necesita y el que esperaba. Si los acuerdos son mérito de las dos partes también deben serlo los desacuerdos. Todo indica que la falta de acuerdo sobre los presupuestos ha sido una cuestión de forma. Cuando se juega al siete y medio, hay siempre el riesgo de que uno se quede corto y el otro, largo. Pudiera ser que esto sea lo que haya ocurrido y que el acuerdo para posponer la tramitación parlamentaria, con la retirada por parte del Govern y el voto favorable a un suplemento de crédito por parte de Esquerra, pueda ayudar a llegar a buen puerto. Sería lo deseable si es que con este último paso se ha recuperado la confianza entre Salvador Illa y Oriol Junqueras, muy diezmada desde la visita clandestina de este último a la Moncloa para arrancar un compromiso definitivo de Pedro Sánchez sobre la cesión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat como consta el pacto de investidura.

Se ha ganado tiempo para limar asperezas, pero el reto sigue siendo el mismo: aprobar los presupuestos que Catalunya quiere y necesita

Estamos ante de uno de esos episodios que alejan la política de los ciudadanos y abren las puertas de par en par al populismo. Desde el mero sentido común no tiene razón de ser que un partido invista a un presidente si no tiene la intención de permitirle gobernar. Y de igual manera un presidente no puede comportarse como si tuviera mayoría absoluta cuando dispone de 42 diputados, que son muchos, pero no suficientes. Si ambos parecen haber olvidado esta doble realidad en las últimas semanas de negociaciones es por elementos ajenos al interés general de los catalanes que, no lo olvidemos, no es exclusiva de ningún partido ni grupo parlamentario sino precisamente de la suma de todos, o de todos los que quieran llegar a acuerdos. Se ha ganado tiempo para limar asperezas, pero el reto sigue siendo el mismo: aprobar los presupuestos que Catalunya quiere y necesita. La familia socialista debe entender que Catalunya es hoy por hoy el principal gobierno autonómico que conserva y el que puede tener más continuidad. Toda estrategia socialista debe incluir una estrategia para Catalunya como ha sido el caso desde que Pedro Sánchez pilota el partido y un exceso de tacticismo no debe empañar el sentido final de la legislatura española, que no ha sido otro que recuperar la convivencia y la institucionalidad en Catalunya. A su vez, Esquerra debe ser consciente, como predica cada día su portavoz parlamentario en el Congreso, de que los avances que pueda conseguir para Catalunya son indisociables del mantenimiento de una mayoría progresista en Madrid… y en Barcelona. ¿Acaso es un escenario transitable para Junqueras un gobierno de Junts en la Ciutadella con uno del PP en la Moncloa?

Esta es la perspectiva con la que ambas formaciones deben afrontar las próximas semanas. Ambos dicen que el acuerdo es posible. El conjunto de Catalunya piensa que además es necesario. Si Esquerra ha empezado a mostrar una cierta ductilidad en el tema del IRPF situándolo en un ámbito más amplio que es el de la cesión de soberanía, el grupo socialista deberá dar con la fórmula de hacer lo propio, sea con este tema o con otro equivalente. Aunque Junqueras también debe ser consciente de que ahora no es tiempo de inestabilidad que puede dar réditos a corto, pero castiga a largo.