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Opinión | Escudo social
Emma Riverola

Emma Riverola

Escritora

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Junts ha visto la luz

El partido independentista ahora pide al ayuntamiento de Barcelona que “exija formalmente al gobierno del Estado español” cosas como la reducción del IVA en los suministros energéticos

El Gobierno vuelve a prometer que limitará el acceso de las familias numerosas al bono social de la luz

PP, Vox y Junts tumban los decretos del 'escudo social' y del tope de precios

PP, Vox y Junts tumban los decretos del 'escudo social' y del tope de precios / Europa Press

La leyenda habla de un resplandor que derriba a caballo y jinete. Al darse de bruces contra el suelo, Pablo ve la luz y de perseguidor de cristianos se transforma en vehemente seguidor del crucificado. A partir de ese momento, padece todo tipo de sufrimientos. Naufragios, asaltos, azotes, “hambre y sed”, “frío y desnudez”, pero nada le hace abandonar su intensa determinación evangelizadora.

No hay constancia de luz ni de caballo, tampoco de intervención divina, pero algo ferozmente revelador debe haber ocurrido en Junts para que, en poco más de dos semanas, haya pasado de derribar el escudo social en el Congreso a reclamar a Collboni “un escudo económico y social para proteger a las familias y al tejido económico de Barcelona ante el impacto de la crisis energética internacional”. ¡Qué maravilla!

El 26 de febrero, Junts hizo caer la prórroga del bono social, la prohibición de cortes de suministros, el veto a los desahucios de personas vulnerables y las compensaciones a propietarios afectados por esa medida, las ayudas para mejorar la eficiencia energética de la vivienda y los anticipos a los territorios para prestar sus servicios públicos. Sí, también al ayuntamiento de Barcelona. ¡Ah!, y se opuso a topar los precios de los servicios y productos esenciales en casos de emergencia (ya saben, frenar a esos buitres que se alimentan de las catástrofes).

Las sombras que Junts esparció en el Congreso (y en todos) han quedado en el olvido ante la radiante iluminación actual. Así, por ejemplo, ahora pide al ayuntamiento de Barcelona que “exija formalmente al Gobierno del Estado español” cosas como la reducción del IVA en los suministros energéticos o reclama al propio gobierno municipal que incremente las ayudas para el pago de alquiler a familias vulnerables o para la rehabilitación energética de viviendas. ¿Detectan ciertas contradicciones? Será falta de fe. Algunos historiadores afirman que Pablo se volvió loco, pero en ningún momento hablan de cinismo. Ante el pecado de la duda, una buena galopada.

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