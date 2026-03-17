Ahora sí es el final de Ciudadanos

VALLADOLID, 15/03/2026.- Los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento autonómico, en una jornada electoral marcada por la incertidumbre. EFE/Nacho Gallego / NACHO GALLEGO / EFE

Es una realidad: Ciudadanos ya ha desaparecido. El partido que fundara una serie de profesores, escritores y profesionales en junio de 2005 en Barcelona y que lograra en las primeras elecciones de 2019, hubieron dos, 57 diputados, se ha esfumado en siete años como si nunca hubiera existido y a causa de los éxitos mal gestionados.

Que su última luz se haya fundido en Valladolid es sintomático y ejemplo de que aquel proyecto, interesadamente mal analizado, era una idea con recorrido para la España de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas. Haciendo historia, C’s pasó de los más de cuatro millones de votos en abril de 2019 a los poco más de un millón y medio en noviembre del mismo año. De los 57 diputados antes citados a los solo 10 con los que se quedó antes de difuminarse.

El error ya es historia, pero sigue interesando de cara a otros proyectos políticos que reciben el respaldo de la ciudadanía y con intenciones de tocar gobierno, que es, en realidad, el objetivo de cualquier partido que se presente a unas elecciones. Albert Rivera tuvo la oportunidad de gobernar España sin estar en aquel gobierno o sí, y dejó perder la oportunidad en pro de convertirse en la segunda fuerza del país, por delante del Partido Popular. Se lo decían las teorías demoscópicas.

El caso de Castilla y León es interesante. De los 138.926 votos en 2015 a los 205.195 votos en 2019, que le supuso 13 procuradores y entrar en el Gobierno de la Junta de aquel año con Alfonso Fernández Mañueco, a los 54.721en las elecciones de 2022, con los que logró solo un procurador en Valladolid, para concluir con los 4.320 votos de las elecciones del domingo y su desaparición.

Vox y Ciudadanos son partidos completamente opuestos, aunque en algún momento hayan compartido votantes. El elector es libre de hacer lo que le venga en gana y cuando así lo interprete. Le está ocurriendo al PSOE. Algunos de sus seguidores, por la razón que sea, están acabando en el partido de Abascal, seguramente debido más a la repulsa del perfil Pedro Sánchez que a otra cosa.

En estos momentos existe la idea de que nada parece afectar a la tendencia electoral de Vox. Da igual lo que diga, lo que haga, lo que proponga, lo que decida que todo está a favor de esta formación. Como si existiera una rutina por la que todo lo que les resbale juega en positivo. Pero el votante no es tonto. Se le puede engañar una vez y hasta dos, pero en la tercera el elector es implacable. Para qué votar a una formación que no sirve de nada. Es lo que le ocurrió a Ciudadanos en aquel abril de 2019.

Vox está demostrando saber escabullirse de su responsabilidad como partido con posibles opciones a entrar en los gobiernos, de momento los autonómicos, y ello puede pasarle factura. Y va de meses. A las pruebas explicadas me remito. Gobernar es erosionarse, cambiar las estrategias al descubrir que las cosas no salen como estaba previsto. Porque una cosa es explicar cómo se debe hacer algo y la otra poder liderar. Ese es el error del mal gobernante. Pero antes tiene que servir de algo. Y Vox, de momento, sirve de poco.