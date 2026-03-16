Los presupuestos de Catalunya, un rehén político entre Illa y Junqueras

A cinco días de su votación, los presupuestos de la Generalitat se han convertido en un rehén político. El Govern de Salvador Illa requiere su aprobación para consolidar su proyecto: serían los primeros de la legislatura y no aprobarlos debilitaría su capacidad de gestión y su posición en el Parlament. Esquerra, por su parte, el mismo partido que decidió investir a Illa para desbloquear la Generalitat, también los necesita para reforzar su protagonismo y marcar la agenda: demostraría que sigue siendo decisiva y mantendría su capacidad de condicionar la política. Las negociaciones, sin embargo, parecen encalladas, condicionadas por demandas como la cesión del IRPF, que pertenecen a otro tablero, el de Pedro Sánchez, y que el propio Oriol Junqueras sabe que no se resolverán a corto plazo. La paradoja es que ello sucede sin que nadie haya declarado una diferencia ideológica insalvable sobre el contenido de los presupuestos.

Illa, aunque ya tenga el apoyo de los Comuns, sabe que su mayoría parlamentaria es insuficiente, que no puede abusar de la prórroga presupuestaria y que, si quiere aprobar las cuentas, tendrá que ofrecer a Junqueras algo que le permita explicar ese apoyo ante su electorado. El republicano, por su parte, debe entender que quien hace posible un gobierno adquiere también la responsabilidad sobre su estabilidad. Además, él es consciente de que el calendario político español, con las elecciones autonómicas andaluzas en el horizonte, dificulta la adopción inmediata de grandes decisiones fiscales, sobre todo cuando el Gobierno de Sánchez también se encuentra en minoría. Todo ello acontece en plena guerra de Irán, un conflicto que ha disparado la tensión geopolítica y los riesgos económicos.

En este contexto, urge que el Govern funcione y cumpla con sus responsabilidades. Para ello los partidos que lo hicieron posible deben ponerse de acuerdo. Difícilmente la ciudadanía entenderá este bloqueo, que ha convertido al presupuesto en un rehén político y que, de perpetuarse, desembocará en unas elecciones que Catalunya ahora no puede permitirse.