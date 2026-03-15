Trump no fue suficiente para acabar con 38 años del PP

En Castilla y León, una comunidad donde en más de la mitad de los municipios no hay dispensario médico, ni un comercio abierto, la campaña socialista del ¡No a la guerra! no ha sido suficiente para pasar página de los 38 años ininterrumpidos de gobierno popular inaugurados en 1987 por José María Aznar.

La noche electoral ofrece una lectura poliédrica. El PSOE respira aliviado, no solo no se hunde sino que sube gracias a que su candidato, Carlos Martínez, es profeta en Soria, su tierra y los votantes a la izquierda del PSOE han preferido a Pedro Sánchez que a Podemos. El partido de Ione Belarra e Irene Montero desaparece y ya nadie recuerda que un día llegó a tener diez escaños en el parlamento regional.

Hoy el PSOE salva los muebles, pero lo hace a base de devorar a sus socios y de quedarse sin nadie con quien pactar. El candidato autoproclamado “no sanchista” lanza un salvavidas al presidente del Gobierno.

Por su parte el PP también sube. Se come el último escaño que tenía Cs en una cámara autonómica y además frena el crecimiento de Vox, que incrementa sus apoyos, pero más moderadamente que en Aragón y Extremadura. En Génova no saben si celebrar con más ahínco su subida o el frenazo del crecimiento exponencial que Vox venía experimentado en las elecciones precedentes.

Las expectativas en VOX eran altas y esperaban superar el 20%. Los analistas tendrán trabajo para discernir si la perdida de impulso se debe a que sus votantes esperaban que los pactos en Aragón y Extremadura se cerraran antes.

Quizás la mejor noticia de la noche es que, posiblemente, en pocos días, veremos cómo se desatascan los pactos en Mérida y Zaragoza y también que los acuerdos en Castilla y León pueden ser más fáciles.

Alfonso Fernández Mañueco se saca una espina. En 2019, la primera vez que fue candidato, se quedó en 29 escaños, fue la única vez que el PP perdía en décadas, y gobernó gracias a Cs. Ahora revalida al alza su victoria de 2022 y puede mirarse al espejo de presidentes históricos de Castilla y León como Juan José Lucas o José Vicente Herrera.