La guerra improvisada

Vladimir Putin dijo que tomaría Kiev en dos semanas, Donald Trump sigue la misma senda cuando dice que la guerra en Irán acabará pronto. La realidad no obstante es obstinada. Para empezar, su compañero de batalla, Benjamín Netanyahu venia preparando esta batalla desde hace décadas y su plan es la solución final para el régimen de los ayatolás y el de sus milicias amigas en el Líbano. La guerra se ha extendido por toda la región, lo que hará su final más largo y complejo.

El régimen iraní está muy debilitado, pero con la guerra cierra filas. Puede que Trump quiera salir, pero parece como si hubiera menospreciado la capacidad de resistencia del régimen y ahora no tiene idea de cómo acabarla. Solo hay incertidumbre. Si creían que las bombas eran suficientes para que los iranies que salían a las calles en contra de los ayatolas se hicieran con el poder se equivocaron. En cuanto el régimen ha nombrado sucesor del líder supremo asesinado a su hijo Mojtadar, no se ha vuelto a ver ni una sola manifestación.

¿Cómo seguir? En el terreno militar EE.UU e Israeldominan y ganan la guerra de largo. La estrategia de Irán es poner en jaque la economía mundial ¿Qué ocurrirá si el barril de petróleo se mantiene durante meses en 100 dólares, que pasará si llega a 150? Con el estrecho de Ormuz cerrado, todos los países aliados de EE.UU en el golfo están dejando de producir y enviar petróleo. Rusia en cambio no necesita ese paso marítimo para vender el suyo, ahora que el propio presidente americano ha tenido que levantarles el embargo. Eso puede alargar el conflicto o puede ser una salida, porque lo que no puede permitirse Trump es llegar a las elecciones de medio mandato con la inflación desbocada. Él empezó la guerra y por la misma razón si hoy ordenara el final de las hostilidades podríamos intuir un horizonte. Lo malo es que empezar una guerra es fácil, acabarla requiere no improvisar y Trump parece atrapado en la misma premisa que Putin en Ucrania. Pensaba que con la superioridad militar bastaba, pero ahora se encuentra sin un plan para acabarla.