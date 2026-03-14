¿Operación Rufián?

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei / César Vallejo Rodríguez - Euro / Europa Press

¿Existirá la llamada “izquierda del PSOE” tras las próximas elecciones? Hay pocas dudas de que ERC y Bildu, con una larga historia, seguirán ahí. Pero la cuasidefunción podría producirse en el resto de España, donde Sumar -que incluía a Podemos- sacó en 2023 el 12,3% de los votos y 31 diputados. Ahora Sumar y Podemos, cada uno por su cuenta, lograrían según 'El País' solo el 9,2%. Pero lo grave es que, al ir en listas separadas en cada provincia, el desplome en escaños sería brutal. Caerían de 31 a 16, según la última encuesta de 'El Mundo' del 2 de marzo.

La izquierda independentista -ERC, Bildu- tienen su terreno, pero en Europa los partidos situados a la izquierda de la socialdemocracia son bastante marginales y su presencia en el Parlamento Europeo es pequeña y muy inferior a la extrema derecha. Y en España, el liderazgo de Yolanda Díaz -tan aplaudido cuando, con ayuda de Nadia Calviño, logró pactar la reforma laboral con la CEOE- se ha ido ahogando. En parte porque Yolanda que -con furor protagonista- corrió a verse con Puigdemont tras las elecciones del 23, no ha asumido que la mayoría de aquella investidura, con Junts y el PNV dentro, fue muy diversa. Y pese a ello ha liderado iniciativas, como las 37,5 horas, para las que no había mayoría y que, por tanto, tenían que morder el polvo.

Además, el enconamiento entre Yolanda e Irene Montero y Pablo Iglesias es tan fuerte que parece imposible que logren acordar un candidato común que provenga de uno de los bandos. Y tampoco se vislumbraba el posible candidato.

¿Es una situación irreversible? Gabriel Rufián, el fogoso portavoz de ERC en el Congreso, ha lanzado 'la ocurrencia' de un frente amplio de izquierdas que -para hacer frente a la derecha y coartar al PSOE- uniera a Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG…La presentó hace pocos días en Madrid y ha obtenido mucho eco. Según una encuesta de Gesop la idea es juzgada interesante por el 46% de los entrevistados y Rufián saca una nota de 5,7 (sobre 10), por encima de Sánchez y Feijoo. Y es aprobado en todas las autonomías, aunque baja al 5,1 en el Madrid de Ayuso. Parece imposible, pero…

La sorpresa saltó con los detalles de sendas encuestas de 'El Mundo' y 'El País'. Según El Mundo, el 70% de los electores de Sumar de 2023 (o sea con Podemos dentro) creen que Rufián sería el líder adecuado para encabezar la coalición, seguido, a gran distancia, por Irene Montero (8%), y Ada Colau (2,8%). Rufián tendría la ventaja de ser muy conocido por su verbo suelto -contra la derecha y muy irreverente con el PSOE- y de no ser ni de Sumar ni de Podemos.

'El País' preguntó a todos los electores a la izquierda del PSOE (incluidos los independentistas) y resulta que al 43,4% es partidario de una candidatura unitaria y el 32,1% dice que sí “pero con matices”. Y Rufián vuelve a ser el elegido por el 52%, seguido de Irene Montero (10%) y Ernest Urtasun (5%) Antonio Maillo (5%), el líder de CCOO, Unai Sordo (3%) y Pablo Bustindy (3%). Más apabullante: es el preferido para unir a la izquierda (60%), para atraer a un electorado amplio (58%) y para gobernar España (41%). ¿Quién lo hubiera dicho?

Rufián ha adquirido mucha notoriedad por su verbo suelto e irreverente en el Congreso y, aunque independentista, tendría la ventaja de no venir de Sumar ni de Podemos, que ahora están muy enfrentados

En el electorado a la izquierda del PSOE, la idea de la candidatura unitaria barre y Rufián parece el milagro-solución. Pero es poco probable que se concrete y lleve a la práctica, porque las cúpulas partidarias muestran -no sin razones- grandes reticencias. En Catalunya, ERC no pactará una lista con los Comuns y Bildu… es Bildu.

Pero, olvidándose de la lista única en las nacionalidades históricas, reduciendo el “frente amplio” a un “paraguas” vaporoso, y con Rufián (sin abandonar ERC) como primero por Madrid y candidato a presidente, “la ocurrencia” podría ser rentable si -con permiso de Pablo Iglesias- en el resto de España lograra unir a los que dicen que votarán Podemos y a los de Sumar.

Según 'El País', los electores de ERC lo quieren (79,8%), también los de Podemos (79,3%), los de Sumar (68,2%), e incluso los de Bildu (64,4%). ¿Qué dirán Junqueras, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz (o quién corresponda) y Arnaldo Otegi? El líder de IU, Antonio Maillo, sí está detrás.

La “Operación Roca” fue muy otra cosa y en otro tiempo. ¿Habrá ahora “Operación Rufián”? Incógnita, pero podría sacudir el tablero.