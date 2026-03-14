Apreciado socio del FC Barcelona, ha llegado el día de decidir el futuro del club y no tienes claro a quién vas a votar, ¿verdad? No te apures. La mayoría de socios están como tú. Algunos todavía no han vuelto al Camp Nou porque, afirman, solo lo harán cuando puedan recuperar su asiento de toda la vida. Otros estaban esperando a ver qué sucedía con la Grada d’Animació para tomar una decisión. Otros vendrán de algún rincón de Catalunya con el autocar de la Penya Barcelonista y decidirán su voto según lo que se comente durante el viaje. Y luego están los que esperarán hasta el último momento si Messi se pronuncia o no desde su exilio dorado en Miami.

¿Joan Laporta o Víctor Font? El interrogante cuelga de una de las grúas del Camp Nou, pero no lo decidas todavía. Hoy es jornada de reflexión. Reflexionemos, pues. Si esto fueran unas elecciones de carácter político, seguro que saldría alguien para decir que es “la fiesta de la democracia”. ¿Un tópico? Quizás, pero lo cierto es que en el mundo del fútbol se pueden contar con una mano los clubes cuyos socios deciden quien será su presidente, y en esto el Barça ha sido siempre un modelo. Se trata, pues, de valorar este privilegio y pensar bien qué papeleta vas a depositar en la urna.

No olvides que es día de partido: acércate temprano al estadio y empápate de barcelonismo. Para empezar recuerda que, si ninguna de las dos opciones te convence, tienes alternativas para no abstenerte. Votar en blanco, por ejemplo, aunque es algo que yo nunca haría: el blanco no es color bienvenido en can Barça. Tienes también el voto nulo, que se consigue adornando la papeleta con alguna consigna o queja, pero aquí tienes que ser original y contundente si quieres que tu mensaje salga en los anecdotarios del día siguiente. Si todavía tienes dudas, siempre te queda la imaginación y votar por persona interpuesta. Por ejemplo: como ambos candidatos se declaran cruyffistas, puedes intuir qué habría votado Johan. Otra opción: en los últimos días hemos visto a algunos expresidentes del club, como Gaspart o Bartomeu, pidiendo el voto para Laporta y Font, respectivamente: valora cual será más gafe y vota lo contrario.

También es posible que la solución sea adoptar una estrategia más científica: votar antes del Barça-Sevilla para evitar que el marcador influya en tu voluntad, sobre todo si eres un socio pasional. Si el equipo gana, cualquier candidato te parecerá un buen estadista y seguirás indeciso, pero si pierde, podrías salir del estadio con ganas de cambiar hasta a Carles Naval, que ha sobrevivido a varios presidentes. En ese estado de ánimo, la papeleta corre el riesgo de convertirse en una forma de terapia. El problema es que, tras varios debates entre Joan Laporta y Víctor Font, uno ya no sabe si ha escuchado propuestas o si le han estado haciendo luz de gas futbolística: jurarías que alguien dijo una cosa, pero al día siguiente parecía que habías entendido justo lo contrario. Quizá por eso el voto culé, al final, suele ser una mezcla de intuición y resultados deportivos recientes.