Lo más importante de todo somos las personas. Que tengamos salud; sin ella no somos nada. Es hora de preguntarnos quién cuida a quien nos cuida. Es curioso porque quien nos cuida, médicamente, es el personal médico: médicas y médicos que se están dejando la vida por nosotros literalmente. Desde hace un tiempo, cuando vamos a los CAP o al Hospital Clínic de Barcelona, hay carteles en los que pone que no se agreda al equipo médico. Trabajan con miedo, bajo presión y con frecuencia les dan tres minutos para visitar a un paciente. Esto no es humano: ni para los profesionales ni para la ciudadanía.

La huelga de médicos y todas sus reclamaciones no van contra nosotros, sino a favor nuestro. Demasiado han resistido ya. Después de 22 años, por primera vez y afortunadamente, se ha trabajado, y mucho, para que haya un avance en su Estatuto. Lo que ocurre, y por eso han dicho basta, es que el sistema sanitario ha estallado por los criterios economicistas. Nuestro Estado del bienestar, que debe blindarse porque cada vez se tambalea más, son las tres M: médicos, maestros y Mossos. A los médicos y maestros los tenemos de huelga en huelga: reclamando sus derechos unos y otros, con razón. Sí son conscientes de que se ha adelantado, pero ni mucho menos lo que se debiera. Es necesario más esfuerzo para llegar a un entendimiento beneficioso por todas las partes.

Lo que piden es totalmente de ley. 24 horas, sobrecarga de trabajo y exigencia para atender a los pacientes aún más rápido. Estas 24 horas tienen bastantes problemas: a nivel de las previsiones laborales, de la salud y condiciones físicas y emocionales, ansiedad... Afectan al bienestar mental y calidad de vida de quienes nos cuidan. Lo más importante y la base de la persona. A veces debemos ponernos en la piel de la otra persona.

A nivel de los derechos laborales en esta profesión existe una gran carencia, así como de conciliación, que es inexistente, motivo que explica la fuga de talento. Los médicos jóvenes se están marchando, no quieren trabajar en estas condiciones. Hemos invertido dando estudios y se nos van. Incoherencia total del sistema cuando uno de los puntos calientes es la falta de personal médico para poder atender a las personas. Es necesario un cambio sanador para que la pelota no se haga más grande: estamos ante un problema estructural grave que arrastramos hace tiempo. La falta de médicos de aquí mientras vienen estudiantes de medicina y médicos de fuera. Los de aquí emigran, las condiciones del sistema les obligan a marcharse. Debemos ir a la raíz.

Hablemos de derechos humanos. Básicos y bidireccionales: por un lado el personal sanitario, médico, quien nos cuida y realmente merece trabajar en unas buenas y óptimas condiciones; y por otro, la ciudadanía, por nuestros derechos, porque merecemos un buen trato, tiempo y cuidado cuando nos atienden. Actualmente no es malo, tenemos un personal excepcional, pero como los especialistas en salud dicen, no pueden dedicarnos el tiempo necesario. Y el tiempo es salud y vida: ¡cuidemos a quien nos cuida porque es cuidarnos a nosotros! ¡Gracias al personal sanitario!