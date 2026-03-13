El pragmatismo marca la primera gran feria de defensa del año en Alemania

Un día después del encuentro del canciller alemán Friedrich Merz con el presidente Trump en la Casa Blanca, se leía entre líneas -del Handelsblatt- que la presión sobre España subirá, respecto a la demanda de equiparar el gasto de defensa al 5% del PIB, aceptada por sus socios en la OTAN.

Días antes, Merz daba la bienvenida a los asistentes de Enforce Tac, la decana de las tres grandes ferias de defensa a celebrar en Alemania en los próximos 18 meses (dos son de nueva creación). En la revista del salón recordaba los cuatro años de guerra en Ucrania, para añadir que "el Gobierno alemán está guiado" por un principio: "ser capaces de defendernos, para que no tengamos que defendernos"; mediante la "disuasión a través de la fuerza", entendida la defensa, que atañe "a toda la sociedad", como principio básico de la "resiliencia del país, y de su bienestar".

La Feria de Núremberg tiene pabellones de techos bajos, con pasillos minimalistas y 'stands' austeros; también los de multinacionales como Rheinmetall, MBDA, Saab, Thales, Siemens... Más de 1.400 expositores (con un crecimiento del 40% respecto a 2025) recibieron a más de 26.000 visitantes profesionales, a pesar de las estrictas restricciones de acceso: cualquier visitante corporativo formará parte de la industria de defensa, su empresa tendrá un historial de contratos con dicha industria, y/o con gobiernos de países confiables; se facilitará extensa documentación que será comprobada por los organizadores; no se aceptan a nacionales de determinados países; rige prohibición de fotografía en los pabellones, incluyendo fotos a otros asistentes.

Núremberg, capital de Franconia, es parte del Estado libre de Baviera. Su Gobierno apoya decididamente a la feria; su ministro de Economía, Hubert Aiwanger, posicionaba al land como "partner de confianza" para la industria de defensa, en la que ejerce un liderazgo destacado. Está en juego el reparto de muchos billones, y la competición entre regiones, que aspiran a tener poder de decisión, es feroz. La patronal BDSV hablaba de escenarios de oportunidad para empresas que inviertan en Alemania.

Con la guerra en Irán, la NBC publicaba que Trump "podría ordenar a los fabricantes" incrementar la producción de munición. Precisamente, una parte central de Enforce Tac fue su Ammo Symposium, celebrado irónicamente en el salón San Petersburgo. Alemania ha aprendido la lección del Wandel durch Handel [cambio a través del comercio] merkeliano.

El sueco Joakim Sjöblom, experto en explosivos, alertaba de la escasez de TNT, base de cualquier mezcla explosiva. Europa cerró fábricas y hasta 2030 se prevé una dependencia de proveedores situados en Vietnam, India o Australia, junto a una logística naval complicada en caso de conflicto armado. Citó a Ursula von der Leyen, ligando la soberanía europea a convertir a la UE en un lugar más seguro para vivir.

Wolfgang Kudoke es el vicepresidente de operaciones de RWS, filial alemana del potente grupo de matriz italiana Beretta Holding. Consciente de la necesidad de incrementar la producción de munición, puso a su equipo a diseñar la automatización de una de sus plantas. Algo que en Catalunya desarrolla, discretamente, una multinacional española, muestra del éxito en la creación de divisiones de defensa en empresas provenientes del sector automotive.

En Núremberg, la presencia española era escasa. Estaban Fecsa —no es una eléctrica sino una fábrica de confecciones—, o Santanderina, que hace uniformes entre otros para la Policía Nacional.

Ambos, satisfechos, repetirán en 2027.

La visita institucional inaugural se fijó en Stark y Helsing, fabricantes de drones; se han hecho con un importante contrato de Defensa, junto con Rheinmetall. En Diehl hablaban de las necesidades de protección marítima de países como España y Portugal. Estaban también Hensoldt o Quantum Systems, junto a una importante presencia escandinava, polaca, austríaca, checa o turca.

Destacaban especialmente las delegaciones estadounidense e israelí, con su bandera dispuesta de forma prominente en los accesos al complejo ferial.

Alemania busca la soberanía estratégica, y al mismo tiempo, desde el pragmatismo, es consciente de la necesidad de contar con los partners tecnológicos y militares adecuados. Algo parecido a la actitud de Merz en Washington.