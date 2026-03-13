La gran decepción

Las últimas movilizaciones del sector educativo en Catalunya no fueron fruto de un impulso puntual, sino de una suma de malestares concretos que hace tiempos que se arrastran en los centros educativos y que también compartimos Clam Educatiu: ratios demasiado altas, exceso de burocracia, pérdida de poder adquisitivo y, sobre todo, falta de recursos para hacer realidad la escuela inclusiva.

Cuando hablamos de los recursos que faltan, hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales que no tienen bastantes veladores ni integradores sociales. Hablamos de orientadores desbordados. Hablamos de equipos de apoyo intensivo para la escolarización inclusiva (SIEI) y equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP) saturados. Hablamos de aulas con 25 o 30 alumnos donde la atención a la diversidad resulta, sencillamente, imposible. Y hablamos, en definitiva, de docentes y otros profesionales del sector que quieren hacer bien su trabajo y que no pueden. Desde Clam Educatiu creemos que el debate público tendría que situarse así: ¿Cómo garantizamos que los centros tengan las herramientas para atender a todo el alumnado con calidad y equidad? ¿Cómo reforzamos la escuela pública para que pueda cumplir su función social con dignidad?

Movilizar al colectivo docente no es fácil. Y esta vez los sindicatos lo consiguieron con un discurso claro, contundente y que ponía sobre la mesa diversas reivindicaciones compartidas por todo el mundo. Muchos profesionales se sumaron a la huelga con la convicción de que se pondría en el centro la inclusión y la carencia de recursos, que es el que más preocupa dentro de las clases, en los pasillos, en las reuniones con las familias y dentro de las casas. Aun así, la inclusiva no ha sido el núcleo de las mesas de negociación con la Conselleria, sino que se ha acabado negociando en contra de la autonomía de centros. Un tema que no ocupaba el centro de las reivindicaciones que llevaron los profesionales a la calle y que no formaba parte del núcleo del mandato colectivo expresado en asambleas ni del relato que se trasladó a la sociedad.

Desplazar el foco hacia otro debate es desleal y envía un mensaje equivocado. En un momento en que se reclama recuperar el prestigio de la profesión docente, centrar las negociaciones en los salarios y en contra de la autonomía de centros no ayuda a reforzar la imagen de seriedad y rigor que necesitamos el sistema educativo y sus profesionales.

Y aquí hay que ser claros. Limitar las competencias de selección docente debilita los proyectos educativos: los centros públicos tendrían que poder seleccionar a los profesionales con procesos abiertos, regulados y transparentes, en colaboración con la Administración. Además, esta medida contradice el espíritu de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que apuesta claramente por la autonomía de los centros. Y entonces la pregunta se hace inevitable: después de una movilización construida bajo la bandera de la inclusión y de los recursos, ¿de verdad que el resultado final será una pérdida de la autonomía de los centros?

Las movilizaciones colectivas se basan en la confianza: confianza en que aquello que se pide en la calle será lo que se defienda en la mesa. Cuando las prioridades se modifican sin un mandato explícito, se pierde la credibilidad, desgasta al colectivo y desmoviliza.

Como Clam Educatiu y como docentes, lo que queremos es sencillo: poder hacer bien nuestro trabajo. Necesitamos recursos para atender a la diversidad, estabilidad para consolidar equipos y autonomía para desarrollar proyectos sólidos. La dignidad de la profesión no se defiende solo con proclamas; se defiende con coherencia entre lo que se pide y lo que se hace. Si la inclusión era la prioridad, tiene que continuar siéndolo. Y si la autonomía de centros es un pilar de calidad educativa, también se tiene que proteger.

Sin coherencia no hay credibilidad. Y sin credibilidad, será mucho más difícil volver a pedir al colectivo que se movilice en nombre de un mandato que después no se respeta.