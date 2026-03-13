Carlos Martínez: entre la broma y el reto

Castilla y León más que un país son un paisaje. “Espectacular por la carencia de ornato, por la falta total de espectáculo” escribió Miguel Delibes. Quizás por eso, sus gentes austeras, a pesar de estar acostumbradas “a la infinitud y a la vacuidad”, han ido sintiéndose abandonadas a su suerte, perdida entre los casi 95.000 kilómetros cuadrados de extensión convertidos en el gran escaparate de la España vaciada.

La comunidad autónoma mayor y la región más extensa de Europa si algo tiene es campo. Mucho campo. Y sus habitantes reclaman. A la derecha, que supere la inercia histórica del caciquismo, hoy partidista, cuyas consecuencias gestaron una primavera de formaciones provinciales que siguen plantando cara a las grandes. A la izquierda, además, sensatez a sus políticas medioambientales diseñadas en despachos urbanos y que no olvide que los principales defensores de la naturaleza son quienes la trabajan. Y a todos les piden que reduzcan burocracia y les equiparen en servicios con los ciudadanos de cualquier otra región. Que sean distintos no tiene por qué hacerles diferentes. Que la mitad de sus municipios no superen los mil habitantes no les convierte en insignificantes. Pero la realidad es cruda y les mantiene instalados en aquel doble espejismo del que hablaba Antonio Machado y que ahora, más de cien años después, exige equilibrar la balanza de derechos y deberes.

Puestos a quedarse sin asistencia, en muchos pequeños municipios incluso les cerraron las oficinas bancarias sin dejarles siquiera un mísero cajero que mitigara su necesidad de efectivo. Si así trata el capital a sus clientes retenidos, qué no hará el márketing político con sus votantes. Hasta que llegan las elecciones y todo son promesas de soluciones fáciles a problemas endémicos, para arañar los votos imprescindibles que concedan el escaño que se dispersa entre el trigo y la vid. Compromisos que tienen muchos números para acabar incumplidos de nuevo. Lo remiten hechos como este de Soria: en octubre de 2007, su ayuntamiento cedió un terreno a la Junta para construir un centro de salud. Las obras han comenzado ahora, 19 años después, casualmente antes de las elecciones. Lo denuncia Carlos Martínez Mínguez (Soria, 28 de junio de 1973).

El candidato socialista lleva dos decenios de alcalde de su ciudad natal, sumando cuatro mayorías absolutas. Hombre cercano y popular entre sus vecinos, Martínez empezó su andadura política a los veintiséis años como concejal de festejos. Quizás porque como joven que era ya los celebraba todos o por el carácter afable y entusiasta que mantiene y que cada San Juan le lleva a aparcar los boatos del cargo para seguir participando del jolgorio como su primer animador, ser manteado por sus habitantes y santificado en estampitas alusivas. Atrás queda la polémica clerical, por subirse a un improvisado papa móvil bendiciendo a la concurrencia con una escobilla de váter.

El reto que tiene ahora por delante Carlos Martínez es mucho más serio. Ampliada su responsabilidad territorial el pasado año como secretario general del PSOE de toda la comunidad sin ser sanchista, le toca plantarle cara a un PP con 40 años de gobierno regional a cuestas y superar la división provincial, convertida en guerra de guerrillas como denunciaba en estas páginas.

Vuelta al paisaje que nunca engaña. Pero tampoco bromea.