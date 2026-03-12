Así vive el periodismo su mejor momento

«El periodismo vive uno de los mejores momentos de su historia». Lo dijo Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y responsable de Contenidos de Prensa Ibérica, el lunes, y la frase, que puede parecer provocadora, merece una reflexión profunda. En un sector abonado al pesimismo, describe la realidad mejor de lo que muchos creen, y, si uno observa lo que está sucediendo con perspectiva, conviene tomársela muy en serio.

Detrás de la afirmación de Sáez subyacen varias razones que él mismo apuntó. Nunca antes se ha consumido tanta información: las audiencias leen, escuchan y ven contenidos en medios tradicionales, redes, newsletters o pódcast. Al mismo tiempo, nunca ha habido tantas herramientas para contar historias: el periodismo de datos, las piezas interactivas, las narrativas multimedia y la Inteligencia Artificial permiten explicar la realidad con un nivel de profundidad y creatividad inédito. Y, quizá, lo más importante, nunca antes el periodismo ha sido tan necesario: en un entorno saturado de desinformación, la capacidad de los medios para ofrecer contenidos fiables es un activo esencial para la sociedad.

Esta fortaleza convive, sin embargo, con una realidad compleja. El modelo económico de los medios sigue en transición. La audiencia nunca ha sido tan grande, pero tampoco tan fragmentada. Para las empresas periodísticas con propósito, esto supone un doble desafío, ya que han de gestionar el presente y financiar el futuro al mismo tiempo, con una transformación que, además, les permita cumplir su vocación social y mantener su influencia intacta. Si actúan así, podrán atraer capital o protagonizar movimientos estratégicos, como demuestra la reciente entrada de Warren Buffett en el diario The New York Times -con la compra del 3% por 350 millones de dólares-, o la compra de The Telegraph por el grupo editor familiar Axel Springer por 575 millones de libras.

Este es un momento en el que las marcas fuertes, con audiencias leales y proyectos innovadores, pueden generar valor real y sostenido. Porque, frente al ruido de la desinformación, el periodismo fiable, ese que Albert Sáez conoce tan bien, es más valioso que nunca.