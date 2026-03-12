Escudo sin propaganda

El Gobierno ha abierto una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para analizar posibles medidas contra los efectos en la economía española de la guerra de Irán. Está bien que el equipo de Pedro Sánchez deje en evidencia que no dispone de una mayoría estable para aprobar nada en el Congreso. Ha sido una iniciativa prudente porque también la ha supeditado a lo que se decida en el seno de la Unión Europea. Mientras, algunos partidos políticos han lanzado sus propuestas, algunas de ellas más ideológicas que efectivas, como la reducción de impuestos que propone el PP, y otras más efectistas que efectivas como la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que quiere prohibir a las empresas los despidos mientras dure la guerra. Podemos y otros grupos han vuelto a proponer la prohibición de los desahucios. Todos menos el Gobierno han querido correr demasiado. Es pronto para saber cuánto va a durar esta guerra y, en consecuencia, qué efectos va a tener sobre la economía. Si es larga, comportará una ola inflacionista como la que vivimos tras la invasión de Ucrania. Si es corta, el escenario es bien diferente. Y la duración es una incógnita porque está en manos de Trump, el presidente norteamericano menos previsible desde la Segunda Guerra Mundial.

Las medidas contra las consecuencias de la guerra no pueden basarse ni en el negacionismo ni en el populismo

Es evidente que la principal arma defensiva que tiene Irán es cortar el suministro de petróleo, tanto a sus clientes como a los del resto de países del golfo Pérsico que suministran a través del estrecho de Ormuz. Y el corte de ese corredor implica un incremento de los precios tanto del gas como del petróleo y a través de ellos al conjunto de las economías afectadas. La salida al mercado de cientos de miles de barriles de reservas del G-7 e incluso de Estados Unidos es una medida eficaz de choque, pero si el conflicto bélico se alarga quedará sin efecto en unas semanas. La UE ha instado a los estados a bonificar el IVA de la energía y ese puede ser un camino más transitable que el de rebaja general de impuestos que propone algún partido.

Las últimas crisis las ha saldado la UE poniendo más dinero en circulación a través del endeudamiento de los estados. Estuvo más que justificado en la covid y se pudo sostener en el caso de Ucrania. Pero ahora coge a los gobiernos al límite de la deuda, de manera que es complicado volver a esa misma receta sin dañar al euro que, hoy por hoy, es la garantía de nuestro bienestar. Quizás sería un buen momento para reabrir desde Bruselas el debate sobre el 'mix' energético, acelerando la descarbonización a través de las energías renovables que tanto critican los negacionistas y reafirmando la consideración de la energía nuclear como una energía limpia en términos medioambientales como pedía esta semana la presidenta Ursula von der Leyen.

Los Estados Unidos de Trump apuestan por el petróleo porque tienen autoabastecimiento y unos precios que les convierten en competitivos frente a los europeos o frente a China. Pero la UE tiene que hacer su propio camino y en el tema energético las medidas contra las consecuencias de la guerra no pueden basarse ni en el negacionismo ni en el populismo. Sino en las oportunidades reales que tiene Europa en un mundo con unas reglas cambiantes.