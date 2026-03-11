Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Eludir el Parlamento
Cuando las mayorías son inestables y cada votación implica un riesgo, el Ejecutivo tiende a evitar escenarios en los que su debilidad pueda traducirse en derrotas parlamentarias
La ausencia de una mayoría parlamentaria estable ha situado al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición de debilidad que le obliga a negociar cada votación y, en algunos casos, a asumir derrotas. Un contexto desfavorable en el que el Ejecutivo ha optado por posponer o reducir aquellos espacios institucionales en los que su fragilidad podría hacerse más visible, limitando así determinados mecanismos de deliberación y control parlamentario.
Desde La Moncloa se argumenta que el presidente comparece con frecuencia en el Congreso, generalmente a petición propia, pero siempre con formatos que le permiten fijar el marco del debate, mientras que esquiva otros instrumentos parlamentarios. Por ejemplo, el presidente no acude a una sesión ordinaria de control en el Senado desde marzo de 2024, pese a que el reglamento prevé su asistencia mensual; el debate sobre el estado de la nación solo se ha celebrado una vez desde 2018 —pese a ser ya el tercer presidente más longevo— y las Conferencias de Presidentes apenas se han convocado en dos ocasiones en toda la legislatura.
A ello hay que añadir, además, el recurso creciente a la vía ejecutiva para adoptar decisiones sin someterlas a votación en las Cortes, así como el bloqueo de numerosas iniciativas legislativas mediante la prórroga reiterada de los plazos de enmiendas en el Congreso. Una práctica que afecta sobre todo a las propuestas de la oposición, pero también a algunas de los socios del Gobierno, evidenciando hasta qué punto el control de los tiempos legislativos es un instrumento para limitar el debate parlamentario.
Estas prácticas, en buena medida, responden a la lógica de un gobierno en minoría. Cuando las mayorías son inestables y cada votación implica un riesgo, el Ejecutivo tiende a evitar escenarios en los que su debilidad pueda traducirse en derrotas parlamentarias. La selección de los debates, el recurso a instrumentos ejecutivos o el control de los tiempos legislativos le permiten mantener la iniciativa política sin exponerse continuamente a una aritmética incierta.
El problema son sus repercusiones institucionales. La reducción de debates generales, la escasa presencia del presidente en el Senado o el bloqueo de iniciativas legislativas limitan las funciones deliberativa y de control del Parlamento. Una dinámica que contrasta con el discurso del propio Gobierno sobre la regeneración democrática, cuyo plan plantea reforzar la calidad del debate público y revitalizar instrumentos parlamentarios como la celebración anual del debate sobre el estado de la nación. La distancia entre ese discurso y la praxis resulta, por ello, difícil de obviar: más allá de las dificultades de gobernar en minoría, la legislatura evidencia hasta qué punto la estabilidad gubernamental puede terminar desplazando el equilibrio institucional hacia el Ejecutivo y debilitar los espacios de control y deliberación propios del parlamentarismo. Y eso es algo que difícilmente contribuye a reforzar la calidad democrática.
