Hacer posible lo necesario

Catalunya necesita unos presupuestos. Los últimos se aprobaron en 2023. Ya no responden a la situación ni a las necesidades de la ciudadanía. El país no puede esperar más. Para constatarlo, basta con recorrer los barrios y comarcas.

El proyecto presentado por el Govern de la Generalitat socialista, encabezado por Salvador Illa, supone un crecimiento del 22,8% respecto al último que se aprobó. Un incremento de recursos muy significativo, en beneficio de los servicios públicos, de las políticas de vivienda y de las infraestructuras. Es decir, en beneficio de cada ciudadana y de cada ciudadano.

También cabe destacar que se contempla una cifra récord de inversión, 4.146 millones de euros, que compensaran con creces el final previsto de los fondos Next Generation provenientes de la Unión Europea.

Entre otras muchas cuestiones que se contemplan en los presupuestos, se puede señalar también que se destinan 2.006 millones de euros cubrir el déficit tarifario del transporte público y a bonificar varios títulos de transporte, favoreciendo a centenares de miles de usuarios. Se dedican 1.357 millones de euros a la mejora de la red ferroviaria y 523 millones de euros a mejorar la red de carreteras.

La prioridad de los presupuestos, en coherencia con la orientación política del gobierno que los impulsa, es la de facilitar la cohesión social y territorial del país. Facilitar las condiciones para que cada uno y cada una pueda desarrollar su proyecto de vida con autonomía y dignidad, con independencia de la situación socioeconómica de la familia en la que haya nacido, o del lugar donde viva. En resumen, alcanzar el objetivo de una prosperidad compartida.

Se nota en los principales incrementos presupuestarios que se prevén en el proyecto. El Departament de Salut recibe 2.428 millones de euros suplementarios. El Departament d’Educació i Formació Professional, 1.642 millones extra. El Departament de Drets Socials i Inclusió, 930 millones de euros más. Se destina un importe récord a políticas de vivienda, 1.900 millones de euros.

Como es bien visible, la agenda social se encuentra en el centro de las preocupaciones y de la acción del Govern. Hoy, en un contexto de ofensiva de las fuerzas reaccionarias y de extrema derecha, profundizar en el carácter social de los estados en los que vivimos es la mejor manera de garantizar el carácter democrático de nuestras sociedades.

El contexto aconseja la aprobación de unos presupuestos. No sólo para aprovechar el ciclo económico de crecimiento y consolidar unas cuentas públicas robustas, que refuercen la protección social y permitan el fomento del liderazgo económico de Catalunya. También para contribuir a la estabilidad en un contexto internacional convulso, en el que la disposición a llegar a acuerdos en las grandes cuestiones estratégicas para el país nos ha de permitir superar los retos presentes y futuros, con confianza en el potencial y las capacidades del conjunto de la sociedad catalana.