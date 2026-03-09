Un nuevo Julio César para el siglo XXI

El viejo mundo se hunde y un nuevo orden mundial se instala con estrépito en nuestras vidas. Una pregunta legítima es si Donald Trump es causa o efecto de este terremoto geopolítico.

La crisis económica de 2008, vista en perspectiva, ha tenido unos efectos disolventes sobre la situación económica y política internacional que, casi veinte años después, están engendrando un nuevo orden mundial. La crisis del neoliberalismo y la globalización de las últimas décadas ha producido un repliegue de la sociedades en su conjunto y, en particular, de las clases medias y bajas que, al verse amenazadas, se están refugiando en todas partes en la identidad y en el pasado, y en sus derivados políticos, el nacionalismo y el populismo y, en los caos peores, en el autoritarismo y neofascismo. Esto explica el rechazo creciente a la inmigración. Y esto explica también el regreso de los lideres autoritarios y del imperialismo secular de las naciones, con la consiguiente voluntad de dominación, que está dejando a Europa en fuera de juego. La debilidad propia conduce a la agresividad y hostilidad con las otras personas y naciones. Se repite la historia, que es más circular de lo que parece. Recordemos que el crack del 29 también arruinó a la clase media y este hecho fue determinante en el triumfo del fascismo y el nazismo en los años 30 del siglo pasado, con efectos devastadores sobre la humanidad.

Otro factor decisivo es el hecho de que EEUU se había visto muy cuestionado en los últimos tiempos en su hegemonía mundial. El 'soft power' de Obama y Biden, desde el punto de vista americano, fue un fracaso. La nueva política de Trump, con más apoyos internos de lo que parece, a menudo primaria y ruda, adopta formas imperiales y autoritarias para tratar de restablecer su condición de hiperpotencia única. La invasión de Ucrania en 2022 y el ataque de Hamás a Israel en 2023 pueden y han de ser vistos como un intento por parte de China, Rusia y otras potencias regionales, como Irán, de ir socavando el debilitado poder americano con la proliferación de conflictos regionales en diferentes partes del planeta. La organización BRIC, liderada por estos países, que incluye también a Brasil, la India, Turquía, y que progresivamente va incorporando a muchos otros estados, tiene la clara voluntad de suplantar poco a poco a EEUU y sus aliados en la hegemonía mundial. Se sucedían las publicaciones que hablaban de la decadencia de EEUU y Occidente. Trump y EEUU han dado un puñetazo encima del tablero global: somos la primera economía y el primer ejército del mundo y aquí mandamos nosotros. La historia dirá si esta reacción furibunda es el inicio de una nueva etapa de dominio americano o su canto del cisne.

El siglo XXI es el siglo tecnológico. La revolución tecnológica es sin ninguna duda el fenómeno más importante de nuestro tiempo, por encima incluso de los populismos neofascistas, el renacimiento de los imperios o el terrorismo islámico, hechos que, aun siendo muy relevantes, desde una perspectiva histórica no dejan de ser coyunturales. El colosal salto tecnológico de la humanidad es irreversible, estructural, no tiene marcha atrás posible, o cuanto menos, imaginable a día de hoy. George Steiner dijo que después de la II Guerra Mundial algunos pensadores reflexionaron que si la cultura europea no nos había salvado o que, incluso, nos había llevado al desastre, en el futuro sería necesario apostar por la tecnología como factor de progreso de la humanidad. Lo que no previeron es que esta misma tecnología serviría para manipular a las masas y conducirlas otra vez en brazos de la extrema derecha, la xenofobia y el neofascismo. Este fenómeno ha creado una superoligarquía tecnológica que está en el interior del mando político del país más poderoso del mundo, del Gobierno Trump, y que quiere imponer un control tecnológico y político en todo el planeta. Es lo que Varoufakis ha llamado tecnofeudalismo y Donatella di Cesare tecnofascismo. El politólogo de moda, Guiuliano Da Empoli, en 'La hora de los depredadores' ha identificado la alianza entre la ultraderecha y la oligarquía tecnológica como una de las grandes amenazas del mundo contemporáneo.

La historia efectivamente es circular. Trump quiere ser una especie de nuevo Julio César del Siglo XXI. Quiere ser y ejercer de rey del mundo, encumbrado por los resentidos del planeta y los oligarcas tecnológicos. Quiere acabar con la democracia americana, tal y como la hemos conocido e instaurar una pseudodictadura, sin controles internos y externos (a la ONU y a los otros organismos internacionales los menosprecia) y dominar su país y el mundo, o su mayor parte, como un autócrata. El factor humano es un agente importante de la historia. La erosión y el desmantelamiento de los contrapoderes y las instituciones democráticas americanas que se está llevando a cabo es de manual: está perfectamente explicado en 'Cómo mueren las democracias', de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. A menudo se ha afirmado, en sentido positivo, que EEUU es la nueva Roma de los tiempos modernos, el país heredero y albacea de la Europa culta y avanzada, que ha dominado y ha hecho progresar el mundo durante quinientos años. Pero esta no es una visión realista. EEUU ya hace muchas décadas que ha querido subordinar y empequeñecer a Europa. Ahora, con Trump, podría llegar el momento definitivo, quizás el momento de querer matar definitivamente al padre. Las inteligencias más lúcidas del continente ya hace mucho tiempo que lo vieron con nitidez. El gran escritor portugués Miguel Torga, en sus 'Diarios', ya en 1956 dejó anotado lúcidamente que la vieja Europa estaba pagando lo que había hecho en el pasado y que América es “una Roma que oprime a una Grecia contradictoria, escéptica, que no espera de la vida sino la muerte”. De todas maneras, la democracia en EEUU está muy arraigada. Trump quizás antes someterá al mundo que a su país.