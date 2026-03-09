Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Después del 8M: la igualdad necesita sumar a los hombres

El feminismo toma las calles de Barcelona por el 8M.

El feminismo toma las calles de Barcelona por el 8M. / Jordi Otix

El lenguaje importa. También en las pancartas. Ayer, en las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en Barcelona, podían leerse mensajes que apelaban directamente al dolor y a la conciencia colectiva —«Os asustáis por las que luchan y no por las que mueren»— junto a otros más provocadores e irreverentes, como «Chocho de marzo». Todos forman parte de una movilización plural. Pero también invitan a preguntarse qué lenguaje ayuda más a sumar y cuál puede alejar a quienes todavía no se sienten parte de esta conversación tan esencial.

Quizá por eso tiene sentido escribir sobre igualdad hoy, 9 de marzo, cuando se apagan los focos de la reivindicación y empiezan las preguntas incómodas. El 8 de marzo moviliza, emociona y visibiliza, pero el verdadero reto empieza al día siguiente.

En ese contexto resulta interesante escuchar a la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, reconocer en una entrevista con Júlia Regué y Gisela Boada que «quizá no hemos sabido explicar bien la desigualdad ni interpelar a los hombres». Sus palabras son un toque de atención para el feminismo, que ha sido imprescindible para denunciar y visibilizar la desigualdad durante muchos años. Pero si el objetivo es cambiarla de verdad, es hora de sumar. Conseguir que más hombres se sientan interpelados por esta conversación como parte de la solución en vez de como acusados permanentes. La igualdad, si quiere ser real, necesita aliados, no espectadores.

Puede que ahí esté una de las claves del momento actual, cuando el negacionismo de la desigualdad y el efecto rebote del machismo crecen entre los jóvenes, azuzados por la ultraderecha. La denuncia continúa siendo necesaria, porque las desigualdades persisten. Pero también lo es construir un lenguaje y unos códigos compartidos que puedan aglutinar a los hombres. Si de verdad, como apuntaba la consellera, no hemos sabido explicarnos bien, tal vez el momento de empezar a hacerlo sea hoy, 9 de marzo, cuando empieza la parte más difícil, la de seguir hablando

