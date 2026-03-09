La guerra de Bibi hunde a Trump

Cuesta entender por qué Donald Trump se ha metido en la guerra de Irán, en una región que solo trae malos recuerdos a los norteamericanos. Una cosa es secuestrar a Maduro en un plis plas, y otra atacar un país heredero de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. La supina ignorancia de Trump no explica un error que le puede costar caro en las elecciones de noviembre. ¿Por qué se lanzó a esta guerra si los aliados de Estados Unidos se lo desaconsejaban, si el Pentágono no estaba por la labor, y si todo indicaba que no habría final feliz como en Venezuela? No lo sabemos, pero de todas las hipótesis que se barajan, la más verosímil es que Netanyahu le tiene cogido por donde más duele. Por Epstein.

Veamos otras posibilidades. ¿Bravuconada? No lo creo, no porque él no tenga estos arrebatos, sino porque sus generales, que son más racionales, se hubiesen plantado. De hecho, lo intentaron. ¿Amenaza inminente de Irán? Todo el mundo sabe que no la había. Ni contra Estados Unidos, ni contra Israel. Él mismo sostuvo que el arsenal nuclear iraní y su capacidad militar habían quedado aniquilados durante la última oleada de bombardeos. ¿Desviar la atención de los últimos documentos de Epstein desclasificados? Tampoco me parece una explicación válida, teniendo en cuenta que estos ya estaban descontados. Han hecho más daño en alguna casa real europea que en la Casa Blanca.

La hipótesis más verosímil lleva a Epstein, efectivamente, pero no por lo que se sabe sino por lo que todavía no ha salido. Material gráfico con menores de edad, que sería letal para un hombre rodeado de evangelistas como si fuera un semidios. Por el momento, no existen pruebas que le comprometan en las orgías pedófilas que organizaba su amigo Jeffrey. Sin embargo, ¿por qué no iban a existir, si la isla que él visitó ocho veces era más que un prostíbulo de lujo? Constituía una trampa urdida por Epstein para hacer del chantaje y la base de su inmensa influencia. ¿Cómo no iba a utilizar semejante pieza de caza mayor? Es impensable. Como lo es que las fotografías, de existir, no fueran adquiridas por el Mossad con el que Epstein se codeaba.

Tras una reunión con Netanyahu, en 1996, Bill Clinton se quejó del talante de su huésped. "¿Quién coño se cree que es? ¿Quién es la puta superpotencia aquí?", le dijo a un asistente. Algo parecido debió pensar Trump durante el encuentro que mantuvo con Bibi Netanyahu en vísperas de la guerra, cuando este le propuso sumarse al inminente ataque a Irán. ¿Por qué aceptó? ¿Por qué no mencionó las dudas del Pentágono? ¿Qué le dijo Bibi que le arrastró a una operación tan arriesgada? ¿Llevaba algún dosier del Mossad bajo el brazo? Para Netanyahu, la guerra tiene un objetivo claro: su proyecto de Gran Israel. Ocupar parte del Líbano. Para Trump, es una pesadilla que le obliga a cambiar cada día de argumento para justificarla. Menos del 30% de los norteamericanos la apoyan y las bases del MAGA están que arden. ¿Por qué se metió en este lío? ¿Cómo consiguió convencerle su amigo Bibi?.