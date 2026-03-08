Preguntas de guerra

La guerra no es un objetivo es un medio para conseguir algo. Donald Trump ha esbozado muchas justificaciones para la acción militar, desde acabar con su arsenal nuclear a destruir su ejército o proponer un régimen alternativo al de los ayatolás. Lo que no hemos escuchado son las consecuencias que esto puede generar y en una guerra las no deseadas son al menos tan importantes como los objetivos que se piensa conseguir. Aquí empiezan las preguntas que nadie está respondiendo.

¿Puede acabar el acoso militar con el régimen? Si la guerra es larga lo más probable es que el ejército, la guardia revolucionaria y los nuevos ayatolás, caigan. Pero el resultado será un vacío de poder enorme, una posible guerra civil y un nuevo estado fallido como ocurrió en Irak con Sadam, en Libia con Gadafi o en Afganistán, donde el espacio lo han vuelto a ocupar los Talibán. Los precedentes no animan y aquí la oposición ni está organizada, ni tiene líderes, ni armas.

¿Cuánto puede aguantar el régimen actual? Sin contar con Israel, el ejército de Irán es el más potente de Oriente Medio, pero no como para aguantar lanzando misiles indefinidamente. Sin embargo, su estrategia no va a ser puramente militar. Atacan a través de guerrillas en la región y pueden buscar otros objetivos en occidente. El terrorismo de células radicales no es descartable. La guerra ya se ha expandido, implicando a todos los vecinos del mundo árabe, que querían evitarla a toda costa ¿Hasta dónde puede llegar?

En esta zona, la más violenta del mundo en lo que llevamos de siglo, desde la “guerra contra el terror” a la invasión de Irak, las guerras civiles en Libia, Yemen o Siria, la creación del ISIS y la masacre en Gaza ¿Hacía falta otra guerra? Nos alegramos de que Ali Jameneí no pueda seguir oprimiendo a las mujeres en Teherán, pero con su asesinato no se acaba con el régimen ni con el sufrimiento de los iraníes. Las peores consecuencias políticas, sociales, de seguridad y económicas no desaparecerán ni para Irán ni para todos nosotros en bastante tiempo.