Presupuestos contra la incertidumbre

El reloj de la tramitación de los presupuestos de la Generalitat avanza inexorable en el Parlament. De los tres grupos que apoyaron la investidura del president Salvador Illa, solo dos dan apoyo a día de hoy a las cuentas que se han presentado en la cámara, el PSC y Comuns. Esquerra sigue negociando con el Govern, pero ha presentado una enmienda a la totalidad que en el caso de prosperar harían que se fuera al traste el proyecto y, posiblemente, la legislatura. Los negociadores de uno y otro signo coinciden en que los acuerdos en lo que se refiere a los presupuestos en sí mismos son más que posibles. Pero la dirección de Esquerra mantiene un veto político por lo que denominan los "fundamentos de la legislatura", por los que los socialistas tenían que presentar un modelo de financiación autonómica acordado con los republicanos, cosa que han hecho, y avanzar en la cesión de la recaudación del IRPF, cosa que está pendiente de la fórmula técnica para conseguirlo y de la oportunidad política de anunciarlo, aunque el proyecto de presupuestos prevé dotar de más recursos a la Agència Tributària, requisito imprescindible que no tiene sentido si no hay la voluntad de desplegar la recaudación. Una dotación de recursos que, por cierto, no se hizo cuando los republicanos ocuparon la cartera de Economia y, presuntamente, estaban preparando la independencia.

El precio de alentar la inestabilidad puede ser mayor que el de no conseguir todos los compromisos

No es el momento de mirar al pasado sino al futuro. El PSC paga ahora la desconfianza generada en los republicanos en el pasado, especialmente en el debate del Estatut con Zapatero y en los primeros años de Sánchez con el gobierno de Pere Aragonès. Miremos al presente. La deriva de Donald Trump nos ha llevado a una nueva guerra que ya se nota en las gasolineras y que expandirá la inflación por toda la economía mundial, también la catalana. La economía catalana vive todavía un buen momento que se podría reflejar en el gasto de la Generalitat si se aprueban los presupuestos y contribuir a apaciguar las consecuencias de la guerra en las personas y en las empresas. Los agentes sociales apoyan esas cuentas, tanto sindicatos como patronal. Los alcaldes de todo signo, acuciados por la presión demográfica, exigen que se aprueben. Los votantes de los tres partidos implicados, incluidos los de Esquerra, apoyan mayoritariamente que el proyecto salga adelante según la encuesta del Gesop que publicamos hoy. Salvador Illa y Oriol Junqueras no pueden fallarle a Catalunya en este momento. Ante más incertidumbre, la responsabilidad de los políticos es solucionar los problemas de la gente hasta donde puedan, no con promesas mágicas sino con las herramientas que tienen a su alcance.

Aquí no se trata de hacer un 'pressing Esquerra' que tanto gusta a los 'bots' de uno u otro signo. Aquí se trata de poner en valor que Esquerra ha sabido leer la realidad social catalana después del 1-O y ha hecho una contribución a la recuperación de la institucionalidad que no se puede ir al traste de la noche a la mañana. El precio de alentar la inestabilidad puede ser mayor que el de no conseguir todos los compromisos. Y el PSC debe hacer cuantos esfuerzos sean necesarios, pensando en los catalanes. Catalunya necesita presupuestos, Catalunya quiere presupuestos, Catalunya tiene que tener presupuestos. Contra Trump.