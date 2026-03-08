Aclarando conceptos sobre Irán

Como ya viene ocurriendo desde hace mucho, la batalla del relato vuelve a ser un componente principal en el marco de la operación Furia Épica (EEUU), Rugido de León (Israel) o Promesa Verdadera IV (Irán). Todos los contendientes se afanan en presentarse como obligados a responder a una agresión previa, mientras se empeñan en imponer un significado particular a conceptos que parecían asentados.

Así ocurre, por ejemplo, con el desencadenamiento del ataque israelo-estadounidense. Sus promotores lo presentan como una respuesta a una amenaza inminente, cuando en realidad se trata de una clara violación del derecho internacional, al no encajar en el supuesto de legítima defensa y al no contar con un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU. Y el intento de hacerlo pasar por un ataque preventivo -como ya intentó infructuosamente George W. Bush cuando invadió Irak en 2003- tampoco resulta válido. Seamos claros, la agresión no se ha producido por percibir a Irán fuerte y amenazante, sino, al contario, por verlo débil y vulnerable. La pretensión de Netanyahu, seguido por Trump, es derribar el régimen en el marco de su plan para redibujar el mapa regional a su gusto, con Israel como actor dominante.

Del mismo modo, las “operaciones defensivas avanzadas” que, aprovechando el revuelo, Israel está efectuando en Líbano son otro intento más de confundir. Desde noviembre de 2024, Israel lleva violando a diario el acuerdo de alto el fuego establecido con Hizbulá y, sin embargo, obviando esa trágica realidad, ahora pretende presentarse como agredido tras el lanzamiento (por primera vez) esta semana de unos cohetes por parte de la milicia libanesa. Eso le sirve, aparentado ser un escrupuloso cumplidor de dicho acuerdo, para lanzar una ofensiva terrestre y aérea en toda regla, con la que pretende rematar la tarea de eliminar a uno de los peones regionales de Irán, en un abierto desprecio al derecho internacional, castigando a miles de civiles a abandonar sus hogares y agravando la destrucción de un país arruinado desde hace tiempo.

Defender esta interpretación de la ley internacional y no dejarse llevar por simpatías o antipatías prejuiciosas permite calificar las acciones de Netanyahu y Trump como innegables agresiones. Y eso de ninguna manera significa alinearse con un régimen tan corrupto, ineficiente y represor como el de Teherán -que también debe ser condenado por atacar (sin haber recibido previamente una agresión) a varios países del Golfo, Turquía y Chipre-, o comulgar con una milicia libanesa que en innumerables ocasiones ha empleado la violencia contra la población libanesa y la israelí.

Visto así, y al hilo de lo que ha decidido acertadamente España al enviar una fragata al Mediterráneo oriental (en un gesto de más relevancia política que militar), respaldar a un miembro de la UE (Chipre) o a un aliado de la OTAN (Turquía) que han sido atacados sin provocación previa no es apuntarse a una guerra ilegal, sino actuar como debe hacerlo un aliado fiable.