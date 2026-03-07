El loft del Poblenou que reunió a 100 vips

Solo hay un tipo en Barcelona, nacido en Lleida y actualmente con residencia en Madrid, capaz de comprarse un loft en el Poblenou, reunir a casi cien vips de la ciudad y crear una noche inolvidable. “Barcelona is back”, dijo en su informal discurso el anfitrión, Gerard Guiu, que también agradeció al alcalde, Jaume Collboni, el cambio que le está dando a la ciudad.

Guiu, consejero de Movistar y director general de ANDEMA, además de tertuliano con clase y experto ejecutivo, aseguró sentirse como en el barrio de Williamsburg, en Nueva York. Mientras, los allí presentes disfrutamos de una velada única. Uno podía saludar al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y, al darse la vuelta, conversar con la vicepresidenta de TOUS, Rosa Tous; con Pepe Álvarez, de UGT; con los periodistas Carme Barceló, Josep Pedrerol y Oriol Nolis; o con el Mag Lari. Fue una noche repleta de sorpresas entre artistas, cantantes de jazz, actores y pintores como Edu Roman o Albert Madaula, o la siempre sorprendente Antonia Dellate.

Se lo pasó bien Collboni, a quien al día siguiente vimos desfilar elegantemente por el photocall de los premios Goya junto a su pareja, Lluís Pujol. Asistió también la teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, que ahora vuela alto, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, pero no se habló en ningún momento de política. Al director general del Liceu, Valentí Oviedo, se le veía con ganas de cantar y al expresidente del Barça, Sandro Rosell, con pocas de hablar de elecciones.

Asistió también el que fuera vicepresidente del Barça y presidente del Cercle d’Economia, Javier Faus. Por cierto, uno de los presentes —que no me autoriza a dar su nombre— ya lo señaló como el próximo presidente del club. Se refería a las próximas elecciones, y no a las que ahora enfrentarán a Font y Laporta. Faus, desde Meridia Capital, es uno de los promotores del espectacular loft, diseñado por David Alayeto, de Estudio IN. Espectacular es también el grafiti que el tinerfeño Alberto León ha trasladado a una de las paredes del comedor-salón de Guiu, tras ser vandalizado en el centro de Barcelona, y que dedicó a Bad Bunny con el objetivo de lanzar un mensaje de paz. La obra representa al artista puertorriqueño de la mano del menor detenido en Mineápolis, Liam Conejo Ramos, junto a Donald Trump.

Fue imposible coincidir con todo el mundo, pero vi a Carmina Ganyet, de Colonial; a Aurora Catá, que anda medio lesionada; al empresario Enrique Tomás; a Roger Pallarols, del Gremi de Restauració; a Jaume Feliu, del FC Barcelona; a la deputy director de Primavera Sound, Mar Campos; a la comisionada de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento, Nadia Quevedo; y al director de Turismo de Barcelona, Mateu Hernández. Y estaba la inseparable pareja formada por Tomàs Güell y Xavi García Tort, de Lideremos, que se convierte en trío cuando se suma Àlex Recort, de Luz de Gas.

Lo dicho, en el Poblenou, a cuatro pasos de la Vila Olímpica y en un espacio único, se vivió una fiesta irrepetible con un estimado anfitrión.

Lideremos sigue subiendo

La inauguración del loft de Guiu apenas me ha dejado espacio para escribir sobre los terceros Premios Lideremos, que se celebraron este martes en CaixaForum. La asociación de jóvenes nacida en Barcelona, que ya arrasa en España y que empieza a extenderse por Europa, la lideran los ya citados Güell y García Tort. La entrega anual de sus galardones resultó un notable éxito tanto por los premiados como por la asistencia. La prueba es que en la primera fila de la sala de actos estaban desde la ministra, Diana Morant, al alcalde, Jaume Collboni, pasando por el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre; el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle; la teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay; el director de la Fundación Princesa de Girona, Salva Tasqué; o el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, entre otros muchos.

El presidente de Lideremos, Tomàs Güell, junto al alcalde de Barcelona y la ministra Diana Morant / .

Los responsables de Lideremos están dedicando muchas horas y su trabajo está logrando avances importantes en la sociedad. Ahora su principal objetivo se centra en el tema de la vivienda. Pues sí: ya forman una comunidad con más de 20.000 afiliados; son independientes, pero empiezan a tener poder político. Ahí lo dejo…