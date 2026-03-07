Invitaciones al desorden
Hoy por hoy, vanagloriarse del uso de la fuerza no es la mejor forma de atraer a las opiniones públicas, sobre todo si se dispara el precio del barril de crudo
Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán
Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido
Confiar el orden mundial a los instintos y bravatas de alguien como Donald Trump no genera más confianza en lo que pudiera ser un nuevo orden mundial. ¿Es la persona más indicada para pulsar o no el botón nuclear? Mientras China opera con sigilo confuciano y aspiración hegemónica en donde pueda, Putin sigue saltándose toda norma de comportamiento. Actúan como agentes de la fuerza por la fuerza y sus aliados son Corea del Norte y el Irán que ha exportado terror como quien vende palomitas a la entrada del cine. Hay algo de energúmeno en Trump que le impide actuar como estadista, razonar con eficacia el uso de la fuerza y mantener la confianza de sus aliados.
Pronto aparecerán libros sobre cómo se tomó la decisión de atacar Irán y puede haber sorpresas en todos los sentidos. Pero, hoy por hoy, vanagloriarse del uso de la fuerza no es la mejor forma de atraer a las opiniones públicas, sobre todo si se dispara el precio del barril de crudo. Esa ha sido la oportunidad electoralista de Pedro Sánchez y la reaparición de Chipre en el escenario, una isla de tanta intensidad destructiva que todavía está medio partida entre la República de Chipre –Unión Europea- y Turquía–OTAN-. Atacada por Irán, Chipre tiene las bases británicas, la protección francesa y una fragata de España.
Ya nos queda muy lejos aquella gran operación de Bush padre -con la ONU, y una amplia coalición- para liberar el Kuwait invadido por Sadam Hussein en 1990. Sobre todo, caído el muro de Berlín y desintegrada la Unión Soviética, aquel fue el esbozo de un orden mundial pero está visto que ya no sirve como precedente a imitar.
El estado de ánimo en Europa con la guerra en Irán se centra más en la incertidumbre y el riesgo inflacionario que en la constatación de que Jamenei ya no está al frente de la revolución islámica. Las diatribas belicosas del secretario de defensa, Hegseth, parecen destinadas a enardecer el “No a la guerra” en los Estados Unidos y más allá de sus fronteras. Se le ve incapaz de explicar las razones –y las hay- para el ataque contra el Irán de los ayatolás. Está claro que a Trump le haría falta un general Marshall. No es aconsejable ir a la guerra con los argumentos de la Fox News. Jugárselo todo a una carta no es lo que hacía Eisenhower. Eso era orden mundial, el posible y no el ideal.
Lo que se llamaba orden mundial sigue siendo una entelequia en la que la Unión Europea persiste en no tener una estrategia efectiva de defensa y seguridad, precisamente en un momento de tanta fragilidad y desconcierto. Lo define una fórmula ingeniosa: mecidos por los dividendos de la paz y bajo el paraguas norteamericano, los europeos hemos vivido como ositos de peluche en el Jurassic Park. Pero ahí seguían Jamenei, Putin y Xi Jinping, armándose hasta los dientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
- La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible