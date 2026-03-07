Invitaciones al desorden

Confiar el orden mundial a los instintos y bravatas de alguien como Donald Trump no genera más confianza en lo que pudiera ser un nuevo orden mundial. ¿Es la persona más indicada para pulsar o no el botón nuclear? Mientras China opera con sigilo confuciano y aspiración hegemónica en donde pueda, Putin sigue saltándose toda norma de comportamiento. Actúan como agentes de la fuerza por la fuerza y sus aliados son Corea del Norte y el Irán que ha exportado terror como quien vende palomitas a la entrada del cine. Hay algo de energúmeno en Trump que le impide actuar como estadista, razonar con eficacia el uso de la fuerza y mantener la confianza de sus aliados.

Pronto aparecerán libros sobre cómo se tomó la decisión de atacar Irán y puede haber sorpresas en todos los sentidos. Pero, hoy por hoy, vanagloriarse del uso de la fuerza no es la mejor forma de atraer a las opiniones públicas, sobre todo si se dispara el precio del barril de crudo. Esa ha sido la oportunidad electoralista de Pedro Sánchez y la reaparición de Chipre en el escenario, una isla de tanta intensidad destructiva que todavía está medio partida entre la República de Chipre –Unión Europea- y Turquía–OTAN-. Atacada por Irán, Chipre tiene las bases británicas, la protección francesa y una fragata de España.

Ya nos queda muy lejos aquella gran operación de Bush padre -con la ONU, y una amplia coalición- para liberar el Kuwait invadido por Sadam Hussein en 1990. Sobre todo, caído el muro de Berlín y desintegrada la Unión Soviética, aquel fue el esbozo de un orden mundial pero está visto que ya no sirve como precedente a imitar.

El estado de ánimo en Europa con la guerra en Irán se centra más en la incertidumbre y el riesgo inflacionario que en la constatación de que Jamenei ya no está al frente de la revolución islámica. Las diatribas belicosas del secretario de defensa, Hegseth, parecen destinadas a enardecer el “No a la guerra” en los Estados Unidos y más allá de sus fronteras. Se le ve incapaz de explicar las razones –y las hay- para el ataque contra el Irán de los ayatolás. Está claro que a Trump le haría falta un general Marshall. No es aconsejable ir a la guerra con los argumentos de la Fox News. Jugárselo todo a una carta no es lo que hacía Eisenhower. Eso era orden mundial, el posible y no el ideal.

Lo que se llamaba orden mundial sigue siendo una entelequia en la que la Unión Europea persiste en no tener una estrategia efectiva de defensa y seguridad, precisamente en un momento de tanta fragilidad y desconcierto. Lo define una fórmula ingeniosa: mecidos por los dividendos de la paz y bajo el paraguas norteamericano, los europeos hemos vivido como ositos de peluche en el Jurassic Park. Pero ahí seguían Jamenei, Putin y Xi Jinping, armándose hasta los dientes.