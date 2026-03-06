Quién se quedará la 'rojigualda'

Sabemos que la bandera de España ha sido un patrimonio inmaterial de la derecha española, que la tiene en propiedad, con o sin águila, desde 1939. Ni siquiera el escudo constitucional sirvió para socializarla. En España, quien lleva una bandera española en la muñeca, en el bolso, en el polo o en el coche, suele ser de derechas, así lo marca la tradición. La izquierda decidió que su bandera era, como mucho, la republicana y entregó la bandera nacional a los conservadores, primero porque la asociaban a una dictadura, más tarde porque la relacionaban con un nacionalismo excluyente e incompatible con cualquier ideal progresista. Sin embargo, la espectacular irrupción de Trump en la vida política española podría haber empezado a discutir la propiedad de esta sagrada simbología. Porque los defensores de las esencias nos han enseñado que ya no son tan patriotas si el que ataca es el presidente de Estados Unidos. Cuando esta semana Trump amenazaba a España con "castigarla", los patriotas Feijóo y Abascal pasaron de puntillas sobre la agresión externa y decidieron darle las culpas, cómo no, a Pedro Sánchez. De repente, la defensa de España ya no ha sido un asunto de vida o muerte. La derecha española, que se pasó los años del 'procés' envuelta en la 'rojigualda', y proclamaba entonces que en España había cada día un golpe de Estado, se ha vuelto tímida y sospechosamente silenciosa con el presidente que ataca a España día sí día también. Trump ha llegado a decir que "España es un país de perdedores", una expresión sangrante ante la que cualquier patriota que se preste debería rasgarse las vestiduras, y sin embargo la derecha no han sido capaz ni siquiera de nombrar ni el presidente ni el país que perpetra estas calumnias.

Anteriormente, algo parecido había sucedido con el anuncio de los aranceles, otro ataque de Trump a la economía y la sociedad española, que se encontró con la misma tibieza de la derecha reaccionaria. Los últimos delirios del presidente americano han servido para darle munición electoral a Pedro Sánchez, pero sobre todo para evidenciar un nuevo escenario en la política española: ante una brutal agresión exterior, los guardianes de las esencias ya no son los conservadores, ni siquiera los ultras que nos aseguraban que darían su vida por la patria. Óscar Puente, el tuitero oficial del Gobierno, aprovechó el ataque de Trump para cambiar su avatar y poner la bandera española como foto oficial de su perfil. Puede parecer una anécdota, pero revela cuál es el estado de ánimo de las dos Españas tras el tsunami trumpista que afecta a todo el planeta. Y es que, con sus insultos, Trump ha conseguido exactamente el efecto contrario de lo que pretendía: ha promocionado a Pedro Sánchez como símbolo global en contra de la barbarie bélica, ha dado un impulso diplomático inaudito a España y ha dejado a la derecha española tiritando y cada vez más aislada internacionalmente. El resultado de toda esta gran sacudida es que la bandera española, por primera vez, podría haber empezado a cambiar de manos. Cosas veredes.