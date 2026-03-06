José Manuel Albares: capeando el temporal

Viajar a Irán sabiendo que era adentrarse en uno de los países del “eje del mal” de George W. Bush era un aliciente añadido aunque no recomendado. Un reto que permitía conjugar la grandeza del imperio persa y la vileza de un régimen opresor, contrastando la cara y la cruz de la civilización. Especialmente doloroso para las mujeres, acosadas por la Guardia de la Revolución si incumplían el código indumentario o se bañaban en una playa equivocada a pesar de hacerlo cubiertas por el hiyab y lejos de las miradas de los hombres. Ellos, en cambio, podían lucir el último modelo de bañador ceñido que completaban con ajustadas camisetas de grandes marcas internacionales, dimensionadas por la amplitud de sus pectorales. Sorprendía estar en un país sometido al embargo comercial y disponer, a la vez, de todo lo prohibido.

Recorrer la tierra legendaria del mar Caspio al Golfo Pérsico suponía sentirse observado de manera permanente por la mirada intimidante del ayatolá Jomeini, convertido en los ojos que todo lo ven. De vez en cuando, su figura omnipresente se completaba con la de su sucesor, ajusticiado hace unos días durante el primer ataque a Teherán. Los inmensos carteles con las imágenes de ambos transmitían con claridad que el papel de Jamenei era el de mantener a cualquier precio las esencias de una revolución que cambió la dictadura del sah por la de los clérigos. Cuarenta y siete años después, nadie descarta que sus destinos puedan volver a cruzarse.

Una posibilidad tras el cumplimiento de la amenaza. El Próximo Oriente tensa de nuevo el mapa mundial y Trump señala a España por rebelde, fracasada y perdedora. Como si él fuera la mano generosa y el mandatario legalista y desprendido que vela por otros intereses que no sean los propios. Su secretario del Tesoro va más allá y acusa a todos los españoles de poner en riesgo la vida de los estadounidenses, porque no pueden disponer de dos de sus bases para su operación Furia Épica. La oposición manipula un vídeo de la ministra Margarita Robles haciendo creer que le dice al embajador norteamericano que ella sí que está con su presidente y la Casa Blanca anuncia un falso cambio de rumbo del Gobierno español, que desmiente con contundencia José Manuel Albares Bueno (Madrid, 22 de marzo de 1972.

El titular de Exteriores asegura que estamos en una situación de máxima gravedad. Y debe ser así cuando lo dice un diplomático acostumbrado a ser comedido y un ministro en cuya cartera nunca se pone el sol. Convencido de su obligación de explicarse pero evitando titulares tremendistas, Albares acumula más operaciones de evacuación de ciudadanos atrapados en tierras de conflicto que años en el cargo. Hiperactivo y decidido, sus maneras internas son criticadas por sus colegas y subordinados a pesar de guardar en su mesa, entre otros avances, un acuerdo histórico sobre Gibraltar, una aplaudida campaña a favor del reconocimiento del Estado palestino, la dinamización del firme apoyo a Ucrania, la recuperación de las buenas relaciones con Marruecos y una ofensiva para la aceptación europea de las lenguas cooficiales del Estado. Objetivo que está convencido que alcanzará, aunque no sabe cuándo.

En estos tiempos convulsos y apresurados al promotor internacional de Pedro Sánchez le pesa que la diplomacia siga siendo el camino más largo entre dos conflictos.