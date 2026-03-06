La inflación, el gran enemigo de Trump

Si la trágica y nueva guerra en Oriente Medio se extiende muchos meses más, la economía mundial se resentirá gravemente. El proceso es el siguiente. Tal como ha advertido el ministro de Energía de Qatar, el precio del barril de petróleo puede llegar a cotizar 150 dólares en semanas, superando su máximo histórico de julio de 2008. Ya ha roto la barrera de los 90 dólares. Junto al crudo, subirá el del gas, que en sus distintas modalidades ya se ha revalorizado un 50% de media en siete días. Petróleo y gas representan un 60% de la oferta energética en el mundo según el Instituto Mundial de la Energía.

Un aumento de los costes de energía tendrá un efecto inmediato en la inflación en todo el planeta. Esto obligará a los bancos centrales a controlarla. Se volverá a encarecer el precio del dinero, subiendo los tipos de interés. Afectará tanto al mercado de las hipotecas existentes que cotizan en renta variable como a las futuras; pero también a la financiación empresarial y al consumo. Una subida de tipos pondrá en evidencia los negocios más frágiles y más endeudados. Los fondos de capital riesgo que más dependen del endeudamiento, factor clave en la bonanza inversora de estos últimos años, serán de los primeros en sufrir. Si un eslabón de la cadena se rompe, el efecto sobre el resto puede ser inmediato. Si a la inflación se le suma un parón económico, léase recesión, entraremos en un nuevo periodo de estanflación. Las expectativas de crecimiento futuro de las grandes empresas tecnológicas que lideran la Bolsa pueden empezar a no cumplirse. La caída está asegurada. Si los indicativos económicos empiezan a ser negativos -este viernes se ha conocido que el paro sigue aumentando en EEUU-, los nubarrones se ennegrecerán aún más.

Que la rueda regrese cuanto antes a la normalidad dependerá de los señores de la guerra. Tanto del régimen dictatorial y teocrático comandado por los ayatolás, que oprime a sus ciudadanos y llevan amenazando con aniquilar Israel desde 1979, como de la falta de escrúpulos y valores de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, para quienes el fin justifica todos los medios.

Los ayatolás no se rendirán tan fácilmente como espera Trump. Irán no es Venezuela. Pero Trump sí puede rendirse el día que los ciudadanos estadounidenses, entre los que está parte de su parroquia, acaben hartos de sus políticas si la economía se tuerce. El imparable aumento del precio de la gasolina en ese país puede ser su principal enemigo, como lo fue en 1980 de Jimmy Carter, otro presidente estadounidense que perdió las elecciones también debido a Irán -recordar el secuestro de los rehenes en la embajada de Teherán- y la inflación. Los estadounidenses votan elecciones parciales en noviembre. Aún queda tiempo. En medio del caos y la inconsistencia del barómetro geopolítico, solo hay un régimen que sonríe sin que se note. Juegan a otros cálculos y a largo plazo. China espera porque su momento de la verdad aún no ha llegado. Le basta con enseñar sus humanoides mientras otros lanzan sus misiles y drones.