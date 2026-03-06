Choque energético, reformas pendientes en la UE

La Unión Europea (UE) se enfrenta mal preparada al nuevo choque energético causado por la guerra en Oriente Medio, porque siguen pendientes las prometidas reformas del sistema de precios eléctrico europeo y del especulativo mercado gasista europeo de referencia, el TTF holandés. Si el alza de precios energéticos se prolonga, aumentarán los costes para las familias y empresas, la industria europea perderá aún más competitividad frente a Estados Unidos (donde el precio del gas no se ha visto afectado), subirá la inflación, los mercados financieros pueden desestabilizarse y la ya maltrecha economía europea sufrirá un nuevo golpe.

La UE se enfrenta a un choque gasista, mas que petrolífero. El precio del gas en el mercado europeo se ha encarecido más del 60% desde el 27 de febrero, víspera del ataque a Irán de EEUU e Israel, y cotizaba por encima de 52 euros el megavatio/hora (MWh) este 6 de febrero en el mercado TTF. El precio del gas determina en gran medida el precio mayorista de la electricidad en la UE, aunque solo generó el 16,7% de toda la luz en 2025, debido a que la normativa establece que la unidad de producción más cara necesaria para acabar de cubrir la demanda (gas) fija el precio en cada segmento horario. En España, los precios son más moderados gracias al mayor peso de las energías renovables y a que el gas se rige por el mercado ibérico Mibgas, más barato.

El precio del gas en la UE es ahora un 30% más caro que hace un año , mientras que en Estados Unidos su precio es un 31% más barato que hace un año en su mercado de referencia Henry Hub y no se ha visto afectado por la guerra en Oriente Medio, gracias a la autosuficiencia energética norteamericana. El precio del gas en la UE, que depende completamente de las importaciones, puede escalar aún más a causa de la competencia por el suministro por parte de los países asiáticos, a donde van destinadas casi el 90% de las exportaciones de gas de Oriente Medio ahora paralizadas.

Informe Draghi

Los precios del gas y de la electricidad son el doble y el triple de caros en la UE que en Estados Unidos y China, destacó el informe sobre los déficits económicos europeos elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi en 2024. La reforma a fondo del sistema de precios eléctricos europeos y su desacoplamiento del precio del gas es una de las medidas esenciales para frenar el declive económico de la UE, insiste Draghi desde antes de su informe.

La energía solar y eólica ya generan el 30% de la electricidad en la UE (el doble que hace diez años), por encima de las fuentes fósiles (29%) y la nuclear (23%), detalla el informe European Electricity Review 2025, del centro Ember. Pero el elevado peso de las energías renovables baratas en la producción de la electricidad, que sube al 43% si se incluye la hidráulica , no se refleja de forma adecuada en el precio de la luz de los hogares y las empresas, que pagan precios mucho más altos que hace diez años a causa del factor gas.

Carácter especulativo

Cuando en agosto de 2022, seis meses después del inicio de la guerra en Ucrania, el precio del gas superó los 339 euros MWh en el mercado europeo y el precio mayorista de la luz rozaba 1.000 euros MWh en Alemania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una reforma del sistema de precios eléctricos y del mercado TTF . El anuncio provocó un desplome inmediato de más de 100 euros en el precio del gas, al que siguió otra caída adicional de otros 100 euros en la semanas siguientes. Tras esa caída, perdió fuerza la voluntad política en la UE de realizar una reforma a fondo, pese a que el precio del gas en la UE antes de la actual escalada seguía siendo un 50%-100% más caro de los 10-20 euros MWh de 2014 a mayo de 2021.