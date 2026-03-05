Sánchez declara la guerra

Sánchez ha declarado la guerra. Es una guerra contra la guerra; pero guerra, al fin y al cabo. El pacifismo se queda en música de sauna, mientras no se esté dispuesto a luchar, incluso con violencia, por evitar la guerra. ¿Qué son los cascos azules? ¿Qué fueron las cruzadas? Cuando se reúne un ejército para combatir a aquellos que pretenden guerrear, entonces, y solo entonces, el pacifismo adquiere envergadura política.

Sánchez ha invocado a las huestes de los leales y les ha dado un enemigo común. No hay mejor manera de hacer amigos que frente a un antagonista. En la causa común todos somos milicia, decían los latinos. Cualquier sombra de duda que contra el líder tuviera su parroquia se diluye frente a la densa presencia del peligroso contrincante.

Sus soldados deben alistarse con “confianza en la absoluta fortaleza institucional, económica y, también diría, moral”. Arenga el presidente a sus militantes, en previsión del enfrentamiento que les hará sangrar. Mide sus fortalezas porque reconoce que tiene que resistir a algo. Ha llamado a aquellos españoles que quieran seguirle a una guerra institucional, económica y –que alguien le sujete el cubata– moral. Sabe que Trump pretende hacernos sangrar.

Porque la economía fue siempre un campo de batalla, donde la palabra competición conseguía enmascarar dulcemente la agresividad. China fue la primera en entenderlo y quiso conquistar el mundo. Trump ha querido responder: “America First” no hace sino enunciar que se batalla con aranceles porque la economía es una forma de supervivencia, es decir una forma de guerrear. Con su economía, China puso en peligro la subsistencia de los americanos.

Que no les engañe el dulce irenismo de las expresiones pacifistas. De ese gran comunista que fue Proudhon nos ha llegado la máxima para desenmascarar a los impostores: aquel que use el término humanidad es el que pretende engañar. Con el término humanidad se deshumaniza al enemigo. Bajo la idea de toda la humanidad se encubren los intereses de una parte. Tras la máscara del humanismo se esconden inevitables alianzas para el combate; pues, aunque no estuviera planeado, ¿no necesitaríamos entregarnos a China como ya hicieron Venezuela e Irán, para poder sobrevivir al aislamiento americano? ¿Y nos trataría Xi Jinping mejor que Trump? Maduro y Jomeini así lo creyeron; los venezolanos y los iraníes demostraron con su sangre todo lo contrario.

Nadie puede negarse en política a hacer la guerra. Porque toda paz política presupone la posibilidad constante de la guerra. Porque la paz tiene como principal motor el odio a la guerra, y se pacta por odio a la guerra. La política no va, por tanto, de pacifismos moralizantes. Tampoco creo que se pudiese decir que Trump sea un santo o que quiera ser nuestro amigo. Trump no quiere nuestro bien. Pero el bien de EEUU no es contrario a nosotros, mientras no nos juntemos con su enemigo.

Por eso, la política va de acertar con el enemigo. Sánchez lo sabe bien, porque es un superviviente. Pero piensa que la única política que existe es interna. Porque su verdadero enemigo, quien pone en riesgo su subsistencia y la de su familia, no es Trump; sino el Estado español, cuya debilidad institucional, económica y moral cree poder asegurar.