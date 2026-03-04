¿Qué sería de Barcelona sin el Mobile?

Otra noticia de Estado que pasa desapercibida para el potaje madrileño. Barcelona es esta semana la capital mundial de la industria digital y de las telecomunicaciones. El Mobile World Congress sufre estos días la incertidumbre general por la guerra en Irán, pero expone las últimas novedades en la utilización de la IA en los robots para transformar nuestra vida cotidiana y alberga un debate crucial sobre la creación de gigantes de las telecomunicaciones de matriz europea como impulsa Marc Murtra desde Telefónica en la línea de lo apuntado por los informes de Draghi y Letta .

Pero lo más relevante del Mobile no es el espectáculo de esta semana en la Fira, que lo es mucho, sino el poso que ha dejado en Barcelona, y por lo tanto en Catalunya y en España, tras veinte ediciones. Desde 2006, la economía vinculada a la revolución digital se ha duplicado en Barcelona y ya aporta más del 25% del PIB catalán. Una vitalidad que se ha visto reforzada por infraestructuras como el BSC o el sincrotrón Alba. Los 'hub' de diversas multinacionales que se han instalado en la última década no hubieran llegado nunca sin el Mobile y sin la posición que ha tomado Barcelona. Los cenizos solo ven las externalidades negativas como la competencia de los 'expats' en la compra de vivienda. Pero lo que hacen es poner en evidencia nuestras debilidades anteriores, como la inexistencia de un parque público de vivienda. Uno de los motivos del pesimismo actual es que no sabemos valorar lo que tenemos. Basta imaginarse cómo sería ahora Barcelona sin estos 20 años de Mobile para entender lo que significa y que poco tiene que ver con los empleos que genera y los hoteles que llena, que también. El Mobile ha sido mucho más que el principal congreso de la principal institución ferial del sur de Europa, ha sido el motor de una industria que no hubiera existido y con una fuerza tal que incluso sobrevivió a los negros años del populismo en el Ayuntamiento de Barcelona. L'Hospitalet salió al rescate. Suerte que tuvimos.