De Barcelona a Lisboa: expulsados del mundo

Cuando llego al Largo da Graça, leo una pintada sobre una de las paredes de color rosa: “People used to live here: mais bairro!”.

Primero sonrío, porque efectivamente la gente solía vivir aquí, en este barrio lisboeta. En concreto yo, que pasé seis meses hace veinte años en un edificio de tres plantas, al lado del actual grafiti, con fachada de azulejo azul y por unos 300 euros al mes.

Más allá del chiste, a continuación voy descubriendo el resto de las señales. En muchos de los balcones, pancartas donde se lee: “Menos turistas, más barrio”. En una esquina, un espray ha escrito: “No al hotel”. Donde antes había una cafetería de pingado y pastèis de Belém a un euro, ahora hay un establecimiento llamado Ludan Noodel Bar & Asian Fusion. Donde había una peña alpinista, en la que podías vaciar un botellín de birra por 75 céntimos, ahora descubro un letrero que reza: Brunch & Bites: Bold brunch, best vibes.

Malas vibras: todo esto perturba mi intención inicial. Yo vivía en este lugar y garabateaba blocs de notas con cuentos que pensaba que quizá nadie publicaría. Con mi anterior novela, la primera que se tradujo al portugués, ya hice el ritual de dejar un ejemplar en la puerta de mi antigua casa. Y hoy había venido a hacer lo mismo con la segunda, que me tiene estos días de promoción en Portugal. Así que me coloco delante del edificio azul en el que pasé más de medio año (un Erasmus, más algunos meses que me costeé siendo el peor empleado de la historia de Massimo Dutti) y veo todo el percal y me alineo sentimentalmente con esa rabia vecinal contra la gentrificación. Pasa el famoso tranvía 28, con su traqueteo amarillo y blanco, hacia el horizonte azul del Tajo. Cuando desaparece, pienso: yo me veía como un vecino más, pero era exactamente (un extranjero becado y con un poder adquisitivo mayor que el de los locales; menor por supuesto que los de otros países europeos que se podían permitir desayunar cada día en los miradores de la ciudad) lo que ahora luchan por expulsar.

Supongo que madurar consiste en darte cuenta de eso, de que quizá no eras cómo te veías tú, sino cómo te veían ellos. Pero madurar no comporta perder de vista dónde está la razón. Y son ellos quienes la tienen.

Durante el resto de días, hablo con la gente de mi editorial portuguesa. Me confirman que han subido el salario mínimo, pero que este es solo de 920 euros mensuales (en 14 pagas). El alquiler medio en el centro de Lisboa es de unos 1.200 (aunque el encargado de prensa insiste en que encontrar un piso a ese precio es un milagro, y que muchos, incluso modestos, se acercan más a los 1.800). Es la misma problemática que en Barcelona, con el agravante de que aquí el salario mínimo es unos 300 euros mayor.

Es curioso, esto, porque en 'Las perfecciones', de Vicenzo Latronico (Anagrama), el protagonista es un italiano que cambia, tras su Erasmus, Berlín (tradicional lugar de peregrinación para veintañeros con inquietudes que se asentaban, en mi época, en los enormes y baratos pisos del Este) por Lisboa (la nueva y pintoresca meca). Más belleza por menos dinero. La novela es de 2022. En solo cuatro años, su argumento sería inverosímil, por cómo han subido los precios. Cuando hablamos del problema de la vivienda, solemos hacerlo en torno a la idea de que “nos expulsan de nuestros barrios”. Basta viajar un poco, apenas al país vecino, para caer en la cuenta de que en realidad se diría que quieren expulsarnos del mundo. Incluso a nosotros, que, por mera comparación geopolítica, somos los privilegiados del planeta.