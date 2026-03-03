Zapatero, Plus Ultra y los ex presidentes

El papel de los expresidentes sigue siendo una cuestión incómoda en casi todas las democracias. En España, cuando alguien deja La Moncloa no se va con las manos vacías, ya que conserva una pensión vitalicia cercana a los 80.000 euros al año, puede ocupar un asiento en el Consejo de Estado y dispone de medios materiales sufragados con dinero público.

El problema surge cuando el capital acumulado en la presidencia, como el acceso a información sensible, las relaciones internacionales y una agenda de contactos que muy pocos tendrán jamás, se proyecta hacia el ámbito privado. Ahí aparecen las sospechas. Por eso tiene sentido fijar reglas claras para la vida después del poder, no para condenar a nadie al ostracismo profesional, sino para evitar conflictos de interés.

Ese debate abstracto aterriza estos días en la figura de Rodríguez Zapatero, que lleva meses bajo el foco por su relación con Julio Martínez, detenido en el ‘caso Plus Ultra’ por presunto blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea. A instancias del PP, Zapatero compareció este lunes en el Senado y negó haber intermediado ante el Gobierno para que la compañía recibiera 53 millones de euros, aunque, a preguntas del senador popular Martínez Maíllo, sí admitió algunos hechos cuyo relevancia el tiempo dictaminará.

Entre ellos, haber cobrado a través de la sociedad Análisis Relevante, creada por Martínez en su propio domicilio y sin apenas clientes, por informes, unos “escritos a mano” y otros “orales”. “Mi opinión vale, mi trabajo vale”, reivindicó. También admitió haber solicitado que la empresa de sus hijas prestara servicios a esa misma sociedad. En conjunto, la familia facturó cerca de 600.000 euros, una cifra similar a la comisión del 1% que, según la investigación, Martínez tenía previsto cobrar por el rescate.

Fue entonces cuando Martínez Maíllo habló de "empresa instrumental" y volvió a insistir ante Zapatero sobre su papel en el rescate. “¿Todos mienten menos usted?”, le espetó. “Exactamente”, respondió el expresidente.