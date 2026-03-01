La guerra civil en Irán

Netanyahu ha tenido suficiente con el primer bombardeo para enviar al líder espiritual de Irán al cielo de los justos, satisfaciendo así un deseo de hace décadas: decapitar el régimen chií. Conmovido, el presidente de la antigua Persia ha prometido venganza, desde un lugar desconocido, oculto, plenamente consciente de que el siguiente será él en cuanto los servicios secretos israelíes lo tengan localizado.

Pueden clamar con toda la vehemencia que quieran, pero el régimen teocrático iraní no tiene nada que hacer frente a la brutal maquinaria de guerra que representan los ejércitos de Israel y Estados Unidos, tecnológicamente muy superiores. Lo máximo que está en condiciones de hacer el ejército iraní es responder de manera agónica con un lanzamiento tan desesperado como impreciso de misiles y drones que, sin ninguna duda, irá disminuyendo a medida que la alianza Trump-Netanyahu pise el acelerador. O simplemente vaya destruyendo progresivamente todas las bases militares iraníes hasta dejar a Irán con una capacidad de respuesta cada vez más limitada y rudimentaria. Esta es una guerra que se libra desde el aire. Como la de Gaza, de hecho. La fuerza aérea iraní acabará más dañada que la siria y la egipcia en la guerra de los Seis Días y sus baterías antiaéreas pulverizadas.

Pero otra cosa es que, sin una invasión terrestre, pueda caer el régimen de los ayatolás. Conscientes de esta magnitud, la alianza Trump-Netanyahu llama ahora a la ciudadanía desafecta a tomar las armas e iniciar una guerra civil. No lo dicen así de explícitamente. Pero es precisamente de eso de lo que estamos hablando. Como en Libia o como en el avispero sirio en su día. O incluso como en Irak o Afganistán, solo que en estos casos sí pusieron cientos de miles de soldados sobre el terreno.

Es justo preguntarse, sin embargo, si Libia está mejor ahora o lo estaba con Gadafi. La misma pregunta es válida para el resto. Es decir, si ahora son países más seguros y su gente disfruta de mejores condiciones de vida o si, tal vez, las guerras civiles han acabado con señores de la guerra por doquier y con una población más empobrecida que nunca.