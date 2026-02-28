Salvador Illa hace de Jordi Pujol en la gala con más coraje de todas las galas

El director de este periódico, Albert Sáez, destacó este lunes en su discurso de los Premis Empresa del Año Banc Sabadell el coraje que, en los tiempos que corren, deben tener políticos, periodistas y, sobre todo, los empresarios. Sáez elogió el relevante papel de los galardonados y subrayó la labor del presidente y editor de Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, en su papel de empresarios del sector periodístico. Permítanme que me sume al encomio de Sáez, aun a riesgo de ser considerado un pelota, pero, como uno puede dar fe de ello a diario, lo escribo tal y como lo siento.

Habló también de coraje el presidente de Damm, Demetrio Carceller, que recibió el premio Empresa del Año y que asistió con Ramon Agenjo y Fede Segarra. La galardonada como Empresaria del Año fue la consejera delegada de Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí, quien realizó un magnífico discurso sin papel alguno. De esos que suenan a verdad.

Se sumó a la idea del coraje el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien, tras su enfermedad, hacía tiempo que no veíamos en público. Se le vio bien, fuerte y con ganas de hablar. Cada uno tendrá su opinión política sobre el líder del PSC, pero se agradecen su amabilidad, cordialidad y educación, que parecen cualidades en vías de extinción. En este aspecto, cada día se asemeja más al president Jordi Pujol. Habla con un tono parecido, menciona en su parlamento a personalidades de la sala -en esta ocasión, al abogado Miquel Roca-, pone ejemplos, demuestra estar atento a lo que han dicho sus predecesores y, al margen de llevar escrito su discurso, lo rehace mientras observa lo sucedido e improvisa en el momento. Pues sí: Illa “pujolea” cada vez más.

El presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, que parece haber rejuvenecido tras aquel intento eterno de OPA por parte del BBVA, sacó pecho de la victoria con la tranquilidad de quien se sabe que el tiempo le ha dado la razón. Oliu asistió con su consejero Carles Ventura. Eso sí, quien recibió más abrazos, besos y golpecitos en la espalda fue el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Durante su etapa como presidente en funciones ha pasado de todo en Catalunya, así que uno tuvo la impresión de que esos agasajos iban en ese sentido. Le vimos abrazarse con sentimiento con la consellera Alícia Romero, o con el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.

Foto final de los premiados / Zowy Voeten

Entrando en el Palauet Casades coincidí con el hombre fuerte de Junts, Albert Batet. Político que siempre maneja mucha y buena información, algo que a uno le otorga una forma muy catalana de mandar. Tres días después, Batet estuvo en la sede electoral de Joan Laporta para firmar por su precandidatura. El abrazo entre ellos todavía resuena por el Eixample…

Siempre hace ilusión encontrarse con la vicepresidenta de Tous, Rosa Tous, que recibió el premio a la Empresa más Internacional y que también destacó por su excelente discurso, explicando el porqué del éxito continuado de la empresa que encumbraron sus padres, Rosa y Salvador, y que tiene continuidad en las cuatro hermanas. Por cierto: la nueva CEO de Tous es Susana Sánchez. Otra mujer.

Pude conversar con Therese Jamaa, ejecutiva interesante y que siempre trasmite alegría. Ahora forma parte de Openchip, empresa que recibió el premio de Empresa Innovadora.

Entre los asistentes que llenaron la sala de actos del Col·legi de l’Advocacia, me encontré con el CEO de Aigües de Barcelona, Felipe Campos. Uno de esos directivos a tener en cuenta. Esta misma semana recibió un sentido y merecido homenaje tras una década al frente de la presidencia del Consell de l’Esplai de l’Hospitalet.

Fue emotivo el premio que recogió el presidente del grupo Focus, Daniel Martínez, y siempre es un placer saludar a Isabel Vidal, la CEO de esta empresa familiar que siente pasión por la cultura y el teatro. Otra mujer merecedora algún día del premio Empresaria del Año.

Estuvieron también el presidente del Parlament, Josep Rull; y Pere Navarro y Blanca Sorigué de Zona Franca, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el emprendedor José Luis Sanfeliu; el presidente de Lideremos, Tomàs Güell; el joyero Esteve Rabat y el periodista Sergi Mas. En fin, que uno sale de estas galas con la sensación de que el país sigue funcionando a base de empresa y oficio, pero que, sin coraje, no vamos a ninguna parte.