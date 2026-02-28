¿Hay una regresión intelectual?

El ser humano tiene la capacidad de ser su peor enemigo… pero también su mejor aliado. Somos capaces de destruir, pero también de cooperar, crear y cuidar. Sin embargo, a partir del desarrollo de las redes sociales existen personas que utilizan a otras para obtener el placer morboso de humillarlas. Hace unas semanas saltaba la estremecedora noticia de que un youtuber francés moría en directo por una sobredosis de cocaína y alcohol, alentado por donantes anónimos que le animaron en directo a consumir más y más. Suelen ser los llamados mendigos digitales, gente sin recursos capaces de humillarse con tal de poder consumir droga sufragada por espectadores anónimos, que movidos por el morbo de ver denigrase a otros, son capaces de “disfrutar” la muerte del que se presta al desafío.

¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Qué ocurre en la cabeza de un individuo que es capaz de dejar morir de frío en directo a su novia mientras otros descerebrados pagan por verlo? Esto ocurrió en el 2020 cuando un youtuber ruso obligó a su novia embarazada a salir al balcón en ropa interior, en temperaturas bajo cero, a cambio de 1.000 dólares que un sádico estuvo dispuesto a pagar. A este individuo le cayeron seis años de prisión, pero me gustaría saber cuántos le cayeron a quien pagó por ver aquello; probablemente nada porque suelen escudarse en plataformas difícilmente rastreables. Esas son también cómplices de que existan esas aberrantes prácticas, porque con ellas reciben a cambio sumas ingentes de dinero. Según datos ofrecidos por este diario, entre todas, más de 50.000 millones al año.

No me gustaría pensar que el ser humano ha iniciado una regresión intelectual. Históricamente el Coeficiente Intelectual promedio aumentaba entre dos y tres puntos cada década, sin embargo, se ha detectado que en las últimas pruebas los jóvenes han mostrado peores resultados cognitivos incluyendo perdida de atención, memoria y conocimientos. El uso excesivo de las redes y el menor ejercicio de memoria nos llevan hacia una generación algo menos desarrollada en la que algunos acaban insensibilizándose y cayendo en perversiones impropias de una civilización avanzada.