Feijóo reescribe con Juan Carlos, la Zarzuela y Sánchez “el alguacil alguacilado”

Felipe González en el Senado loando la figura de Juan Carlos I, José María Aznar con el Emérito y tuit de Feijóo pidiendo su regreso a España.

“¡Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo; pero el de la envidia trae disgustos, rencores y rabias”, Don Quijote de la Mancha, Segunda Parte, Miguel de Cervantes, 1615.

Después de vapulear la desclasificación parcial de los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F, tanto Alberto Nuñez Feijóo como Felipe González, cada uno por su lado, se han subido a lomos de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez para “resituar” la figura del rey honorífico o emérito Juan Carlos de Borbón y Borbón. Feijóo y el PP calificaron la decisión como una nueva cortina de humo -final- de Sánchez, mientras que González explicó a Felipe VI en el Senado que se debe hacer una desclasificación total y no parcial.

Todos han seguido la iniciativa de José María Aznar, quien visitó a Juan Carlos I en el hotel 'Four Seasons' de Abu Dabi y colgó, el pasado 13 de febrero en Instagram una foto de “reencuentro con el rey de las libertades y la democracia”. Pero quien ha revisitado los tiempos de Francisco de Quevedo es Feijóo con su acción de 'lobby' a favor del retorno definitivo de Juan Carlos I a España. Alguacil alguacilado o cazador cazado, lo mismo da.

Feijóo, cierto es, se ha pronunciado sobre el emérito en varias ocasiones, desde la época en que todavía era presidente de la Xunta de Galicia. El 3 de marzo de 2022, tras conocer que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba las diligencias de investigación sobre los temas fiscales y financieros del emérito, Feijóo dijo que era “muy buena noticia”, ya que Juan Carlos I “ha sufrido muchísimo en los últimos largos meses, su peor momento junto con el golpe del 23-F”. Más tarde, ya como presidente del PP ha declarado que le sabe mal que el emérito no viva en España, con una velada alusión a la responsabilidad de Pedro Sánchez en esa decisión.

Quien lo ha dicho claramente ha sido Mariano Rajoy en varias ocasiones. En una de ellos fue directo al grano: ”Si yo hubiera sido presidente del Gobierno, aseguro que no estaría en Abu Dabi de ninguna de las maneras”, ha declarado Rajoy. “Si ha sido una decisión de la Casa Real, el Gobierno lo tiene muy fácil: que diga el presidente del Gobierno que vuelva a España. Ya está. Si dice que no tiene nada que ver con la decisión de que esté en Abu Dabi, que lo diga públicamente, igual que lo digo yo. Lo tiene muy fácil.

Feijóo ya tuvo un tropiezo con la Casa de Su Majestad el Rey con ocasión de la apertura del año judicial el pasado 5 de septiembre de 2025 cuando intentó escabullirse sobre su decisión de no acudir al acto pronunciando el nombre de la Zarzuela

Es que su decisión de no acudir para dar un tirón de orejas al gobierno de Sánchez por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, era al tiempo un desaire al Felipe VI, quien preside todos los años esa ceremonia, a la cual, por otra parte, el presidente de Gobierno no es invitado.

Por tanto, antes de lanzar su mensaje a la red el pasado jueves 26 de febrero a las 10:49, Feijóo fue prudente esta vez y consultó con la Zarzuela, donde se informó que esa decisión correspondía exclusivamente al emérito.

Pero, el viernes, día 27 de febrero, la Casa de Su Majestad el Rey precisó que dicho regreso, en todo caso, debía estar acompañado de que el emérito recuperase su residencia fiscal en España. El emérito se marchó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) el 4 de agosto de 2020 y adquirió, más tarde, la residencia fiscal en dicho país.

En román paladino: después de defraudar a la Hacienda española, regularizar sus cuotas con el pago de 5.074.295,68 euros en dos regularizaciones, Juan Carlos I rizó el rizo y aprovechó la hospitalidad que le brinda Mohamed bin Sayed al Nahayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), para obtener una residencia fiscal para la que se exige la nacionalidad emiratí.

¿Por qué desearía uno tener la residencia fiscal en EAU? Porque es un sistema fiscal opaco. ¿Y además? Porque si uno tiene patrimonio o fortuna en el exterior, el sistema emiratí es ideal. Feijóo ha querido coger el rábano de la desclasificación por las hojas, confudiendo, intencionadamente, la raíz con lo secundario (las hojas). Ha venido a decir: oye Pedro que te estoy ahorcando con tu propio soga, que con la desclasificación me traigo al emérito.

Los asesores de Génova 13 deberían saber que antes de lanzar al alguacil a la operación retorno la aritmética de este asunto. Veamos.

La primera hipótesis sería la siguiente: si Juan Carlos I tiene patrimonio en el extranjero (ya sabemos que los 64,8 millones que le suministró el rey de Arabia Saudí en 2008 en pago por un lobby informal a favor de los intereses saudíes, por así decir, se los ha quedado su ex amante Corinna zu Sayn Wittgenstein, quien debía guardarlos para su futura vida en común) y recupera su residencia fiscal en España tendría que regularizar la situación. Ello supondría que mintió a Hacienda en 2021 y 2022 al conseguir la exoneración.

Que la regularización no fue espontánea, uno de los requisitos que exige la ley, es un hecho probado. La Fiscalía del Supremo le avisó al abrir cada una de las diligencias y le invitó a personarse. Y la regularización se produjo con posterioridad. Pero si ahora Juan Carlos I viene y decide traer su patrimonio, Feijóo, tenemos dos problemas. No fue espontánea. Bien. Pero es que tampoco tuvo carácter “completo” y “veraz”. Vamos se saltó los tres requisitos de la ley.

La segunda hipótesis que los asesores del alguacil podían haber barajado no ofrece mejor salida. Y es que, como Juan Carlos I afirma a sus amistades, él carece de patrimonio. Todo lo que tenía, dice, eran los 64,8 millones de euros y se los dio a Corinna para que se los guardara a buen recaudo y ella le engañó.

En tal caso, Feijóo, tenemos dos problemas. Si regresa a España ya no recibiría el dinero que puntualmente le pasa el bueno de Mohamed bin Sayed al Nahayan. Porque si los siguiese recibiendo, serían donaciones, y tendría que pagar, al ser de terceros, no familiares, pagar un porcentaje altísimo. El grifo de oro emiratí se cerraría.

Lo mismo vale para un hipotético crowfunding de los amigos que le queden del Ibex 35, algunos de los cuales le prestaron dinero para regularizar los 5.074.295,68 euros en 2021 y 2022, dinero que el devolvió (al parecer en parte con un extraño por dudoso anticipo de los derechos del libro Reconciliación).

¿Adónde nos lleva esto? Pues a que, sin ingresos en España, la Casa de su Majestad el Rey debería restituirle su asignación cancelada en 2020 (194.200 euros anuales en 2018). Y, además, no tiene casa para vivir ya que en la Zarzuela, tanto por los reyes como por su esposa la reina honorífica Sofía, no es persona grata. La Corona no tiene casas para facilitarle. A no ser que se le facilite el apartamento de La Angorilla, la antigua casa que utilizaba Franco para cacerías y que Corinna rehabilitó para sus visitas y las de su hijo Alexander. Por tanto, sería Patrimonio del Estado, es decir, el Gobierno, quien debería suministrar una vivienda para un Juan Carlos retornado.

Por tanto, para este segundo escenario sería necesaria una operación de Estado.

¿Es esto lo que buscaba Feijóo con su mensaje del jueves 26 de febrero sobre la desclasificación de los documentos del 23-F? ¿O, simplemente, no tenía ni pajolera idea de dónde se metía? Desde la ironía este tipo de comportamientos abusivos, que se vuelven contra el protagonista, hacen honor a la obra de Quevedo.

*Autor de El Rey al desnudo. Historia de un fraude. Junio 2021 Bruguera Random House lanza estos días una edición en tapas blandas.