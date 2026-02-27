Joan Planellas, predicar con el ejemplo

Que febrero sea el mes más corto no evita que a algunos se les haya hecho muy largo. Al PP, por ejemplo, que disimuló su amarga victoria en Aragón y la sumó a la anterior de Extremadura. Dos comunidades vestidas de paradoja. Avanzaron sus respectivas elecciones autonómicas para que los populares se distanciaran de los radicales y los resultados les han hecho todavía más dependientes.

Sin avances en ambas negociaciones, Núñez Feijóo las ha centralizado para no ser menos que Abascal y encauzarlas a partir de un documento marco en el que implícitamente asume el fracaso del argumento por el que emigró de Galicia a Madrid en loor de multitudes conservadoras. Han pasado cuatro años.

Desde la calle Génova, donde intenta dirigir un partido que se le resiste, el líder de la oposición periódicamente se lamenta del ambiente político de la capital, hosco y duro, entona morriña, destila nostalgia familiar y embiste a Pedro Sánchez con más dureza que convicción. Él, que al llegar advirtió que no había ido a insultar a nadie.

Siguiendo el diseño inicial de la doble derecha, no se esperan avances resolutivos durante las próximas dos semanas. Son las que tienen a Castilla y León en el punto de mira electoral y cuyos resultados consolidarán la tendencia según las encuestas.

Mientras, por el camino, al bloque conservador afín al catolicismo se le sugiere el reto de cumplir con la abstinencia de palabras hirientes, juicios precipitados, erradicar las calumnias, frenar la violencia verbal y cultivar la amabilidad con el contrario. Es el “ayuno de la lengua” promovido por el Papa para la cuaresma.

León XIV sabe de qué habla al ser el destinatario de una campaña de desprestigio personal desde antes de asumir el Pontificado diseñada por el potente movimiento reaccionario de su propio país. En Estados Unidos se le tiene por poco afín a Trump y aún menos al converso J. D. Vance.

En España esa cruzada la defiende Vox a través de digitales tradicionalistas desde donde arremete contra “quienes no representan a la Iglesia verdadera”. Está por ver si el próximo mes de junio cuando el Papa visite España estos sectores recibirán con las mismas proclamas a quien insiste que estigmatizar y discriminar al inmigrante es inaceptable, impropio e inhumano. Por eso advierte a nuestros obispos “del riesgo de manipulación de los extremismos”. Algo ya predicado por Joan Planellas i Barnosell (Girona, 7 de noviembre de 1955).

Al actual arzobispo de Tarragona no le gusta que le traten de monseñor. Claro, docto y sencillo, el también presidente de sus colegas catalanes no se anda por las ramas. Lo demostró respondiendo a un miembro de la dirección de Vox que incluía a los obispos en la “oligarquía que odia al pueblo español” recordándole que “un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”.

La sentencia del teólogo desprendida del Evangelio cayó como una bola de fuego entre los sepulcros blanqueados que señalan a los recién llegados como culpables de todos los males. Ni siquiera algo tan poco doctrinal como las estadísticas lo demuestran. Pero Planellas ya sabía de antes qué es ser carne de 'fake news'. Así etiquetó las noticias que le calificaron de independentista durante el 'procés'. Era consecuencia de la bienvenida envenenada del secesionismo a su actual archidiócesis temeroso de que la plaza la ocupara “un prelado español”.