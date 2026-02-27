EEUU exige datos biométricos de los europeos

La Unión Europea (UE) negocia con Estados Unidos entregar datos biométricos de los ciudadanos europeos y otros datos personales íntimos en una nueva sumisión a Washington, pese a que quebranta la legislación europea sobre protección de datos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El acuerdo sentará un grave precedente, ya que supondrá la primera cesión a gran escala de datos personales y biométricos de los europeos a una potencia extranjera, señala el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

La Administración de Donald Trump amenaza suprimir la exención de visado para viajar a Estados Unidos vigente en la actualidad para la mayoría de los estados de la UE si no están concluidos antes de finalizar 2026 el acuerdo global con la UE de Asociación Reforzada para la Seguridad Fronteriza (EBSP) y los acuerdos bilaterales operativos con los distintos estados europeos para la cesión de esos datos personales.

La Administración Trump justifica su exigencia por el control de sus fronteras, el freno a la inmigración irregular y la prevención de actividades criminales y terroristas. Washington no solo reclama la entrega de datos biométricos de los europeos que vayan a viajar a Estados Unidos, sino que también quiere tener acceso a una amplia "categoría especial" de datos personales íntimos, como: origen étnico, opiniones políticas, religión o creencias filosóficas, afiliación a sindicatos, detenciones policiales y condenas judiciales, datos genéticos y sobre la salud y hasta vida sexual u orientación sexual, como detalla el informe del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Verificación de identidades

El Departamento de Seguridad Interior de EEUU, según el borrador del acuerdo que está negociando la Comisión Europea, quiere que los estados de la UE le faciliten el acceso a sus bases de datos biométricos nacionales para el chequeo y verificación de identidades de los ciudadanos europeos que planean viajar al país. El borrador del acuerdo también incluye que los estados europeos se vean obligados a transferir a Estados Unidos datos personales adicionales de las categorías especiales mencionadas anteriormente.

Estados Unidos quiere poder usar algoritmos de inteligencia artificial automatizados para gestionar esos datos de los ciudadanos europeos y decidir sobre su entrada en el país. Asimismo, la Administración Trump quiere poder compartir esos datos con otros estados.

Los gobiernos de la UE parecen dispuestos a sacrificar la protección de la privacidad de los datos personales sensibles de sus ciudadanos, garantizados por las leyes europeas, para conservar la exención de visados para viajar a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interior ha advertido de que los países que ponga obstáculos se exponen a quedar excluidos del programa de exención de visados.

Respeto de los derechos fundamentales

La negociación de la Comisión Europea con la Administración Trump comenzó el pasado enero, después de que el Consejo de la UE aprobara el 16 de diciembre el marco de esas negociaciones. El Consejo de la UE subrayó que el intercambio de datos con Estados Unidos debe ser reciproco e insistió en que el acuerdo debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la legislación europea sobre protección de datos, aunque esto resulta imposible al ceder datos personales sensibles a una potencia extranjera.

El Supervisor Europeo de la Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, lamentó en su informe de septiembre de 2025 que, dado el significativo impacto que tendrá el acuerdo en los derechos fundamentales de los europeos, no se haya realizado un estudio previo en profundidad sobre las consecuencias de esas transferencias datos en sus derechos, "teniendo en cuenta las específicas prohibiciones sobre compartir datos establecidas en la legislación de la UE".

Wiewiórowski recordó la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE de que solo objetivos muy importantes y significativos de interés público pueden justificar una interferencia grave con los derechos fundamentales, como la prevista en el acuerdo con Estados Unidos. Su informe insiste en que la cesión de datos debe limitarse de forma muy estricta y restringirse a las personas que viajen a Estados Unidos, excluyendo que Washington pueda tener un acceso sistemático y generalizado a todos los datos de los viajeros. Wiewiórowski añade que el acceso de Estados Unidos a los datos personales de categoría especial solo puede producirse de forma muy estricta mediante peticiones individualizadas justificadas.