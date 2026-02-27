Codi Ictus en el Camp de Tarragona, 24 horas 365 días al año

Atender un ictus es una carrera contra reloj. Cada minuto cuenta, cada decisión pesa, y cada segundo puede marcar la diferencia entre recuperar la vida de siempre o convivir con secuelas graves. Como gerente de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, sé que detrás de esta urgencia hay un compromiso firme: garantizar que cualquier persona que sufra un ictus reciba una atención inmediata, coordinada y de máxima calidad.

En nuestra región, este compromiso ya es una realidad consolidada: el Codi Ictus está activo las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto significa que, en cualquier momento, una llamada al 112 pone en marcha un engranaje sanitario que empieza en la calle y llega hasta los equipos especializados del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Allí se realiza la neuroimagen urgente, se valora al paciente con apoyo de teleictus y se inician los tratamientos que pueden salvar vidas —como la trombólisis intravenosa— con la máxima rapidez.

Como gerente de la Regió Sanitària, desde el primer instante de asumir esta responsabilidad he estado trabajando, con el equipo de la región, el Servei Català de la Salut y los centros implicados para avanzar en el tratamiento en este territorio, para ampliar no solo el horario de técnicas sino también la estructura tanto de profesionales como de camas.

Esto ha sido así porque no entiendo esta responsabilidad sin el compromiso con las personas: ciudadanía, usuarios del sistema de salud y su entorno (familiares, amigos), y cómo no, los y las profesionales que son un valor fundamental de la estrategia sanitaria del Govern.

La trombectomía: esencial, pero solo cuando es segura e indicada

Entre las técnicas disponibles destaca la trombectomía mecánica, un procedimiento de alta complejidad que puede revertir los efectos de los ictus más graves. Pero no todos los pacientes pueden ser candidatos. Los datos nos indican que aproximadamente un 15% de los casos activados como Codi Ictus cumplen criterios para recibir este tratamiento. Es una técnica estrictamente regulada por criterios clínicos y radiológicos, y esto no es una limitación, sino una garantía.

La seguridad del paciente siempre debe estar por encima de cualquier otra consideración. Y es por eso que toda ampliación de cobertura de esta técnica debe hacerse con responsabilidad, asegurando equipos formados, experiencia suficiente y una estructura capaz de responder con la máxima precisión.

Ampliamos horarios, pero lo hacemos bien: con sensatez y paso firme

Este año damos un paso adelante muy relevante: el Hospital Universitari Joan XXIII ofrecerá trombectomía mecánica 12 horas al día, los 7 días de la semana, un incremento sustancial respecto al modelo actual. Es una mejora significativa para el territorio, que permitirá resolver más casos sin necesidad de derivaciones.

Pero quiero ser muy clara: “Esta ampliación es progresiva porque así garantizamos la seguridad y la calidad asistencial”.

No es solo una cuestión de disponer de tecnología, sino de contar con profesionales con formación acreditada, equipos que trabajen de manera coordinada y un modelo organizativo sólido. El paso hacia una cobertura completa 24/7 llegará, pero solo cuando podamos asegurar que se hará con los mismos estándares de excelencia que tenemos hoy.

Insisto, Tarragona tiene profesionales de alto nivel, ya lo están demostrando actualmente, para poder aceptar el reto de una unidad con ampliación de tratamientos específicos, acompañada de recursos y del compromiso explícito de la subdirectora del Servei Català de la Salut y de la propia consellera.

Este es el compromiso que asumimos: avanzar, pero sin poner nunca en riesgo al paciente.

La ciudadanía puede estar tranquila

Quiero cerrar este artículo con un mensaje esencial: la ciudadanía puede estar tranquila. Disponemos de un Codi Ictus robusto, de un hospital referente que amplía capacidades y de unos profesionales excepcionales. Pero hay un elemento que solo depende de quien presencia el ictus: llamar al 112 en cuanto aparezcan los síntomas.

Una cara que se cae, un habla que se atasca, una pérdida repentina de fuerza o sensibilidad. Ante la duda, siempre es mejor avisar. El sistema está ahí. Los profesionales están ahí. La tecnología está ahí.

Y seguiremos avanzando para que, en el Camp de Tarragona, nadie se quede sin la mejor atención posible cuando más la necesita.

Dra. Marta Milà López

Gerente de la Regió Sanitària Camp de Tarragona y directora de los Serveis Territorials de Salut a Tarragona